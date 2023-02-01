İran mahkemesinden akıl almaz karar: Dans eden genç çifte 10 yıl mahkumiyet verildi!

Astiyazh Haghighi ve nişanlısı Amir Mohammad Ahmadi, İran'ın başkenti Tahran'da akıl almaz bir cezaya çarptırıldılar. Tahran'ın simge yapılarından birisi olan Azadi Kulesi'nin önünde dans ettikten sonra danslarını videoya alan ve Instagram hesaplarından paylaşan çift, 10 yıldan fazla hapis cezası aldı.
Azadi Kulesi'nin önünde dans ettikleri bir videonun internette viral olması üzerine Kasım ayı başlarında tutuklanan Astiyazh Haghighi ve nişanlısı Amir Mohammad Ahmadi, mahkemey çıkarıldı. İran kurallarının aksine Haghighi başörtüsü takmaması onu yeni bir suçlamayla karşı karşıya getirdi. Aynı zamanda kadınların erkeklerle dans etmesinin yasak olduğu kuralının da çiğnendiği belirtilen mahkemede iki çifte için hapis cezası talep edildi.
10 YIL 6 AY HAPİS CEZASIABD merkezli insan hakları aktivistleri haber ajansı (HRANA), Tahran Devrim Mahkemesi'nin sanığı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığını ve internet kullanmasını ve İran'dan ayrılmasını yasakladığını söyledi.
Halihazırda Tahran'da popüler olan Instagram kullanıcıları olan çift, "yolsuzluğa ve kamu fuhuşuna teşvik etmek" ve aynı zamanda "ulusal güvenliği bozmak" suçlamalarıyla yargılandılar.