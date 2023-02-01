DÜNYA
01 Şubat 2023 - 12:20

İran mahkemesinden akıl almaz karar: Dans eden genç çifte 10 yıl mahkumiyet verildi!

İran mahkemesi, 20'li yaşlarda olan genç bir çifti Tahran'ın simgelerinden birisi olan görülen Azadi Kulesi'nin önünde dans ettikleri için 10 yıldan fazla hapis cezası verdi.

DÜNYA
01 Şubat 2023 - 12:20
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İran mahkemesinden akıl almaz karar: Dans eden genç çifte 10 yıl mahkumiyet verildi!


Astiyazh Haghighi ve nişanlısı Amir Mohammad Ahmadi, İran'ın başkenti Tahran'da akıl almaz bir cezaya çarptırıldılar. Tahran'ın simge yapılarından birisi olan Azadi Kulesi'nin önünde dans ettikten sonra danslarını videoya alan ve Instagram hesaplarından paylaşan çift, 10 yıldan fazla hapis cezası aldı.

İran'da dans eden çifte 10 yıl hapis



Azadi Kulesi'nin önünde dans ettikleri bir videonun internette viral olması üzerine Kasım ayı başlarında tutuklanan Astiyazh Haghighi ve nişanlısı Amir Mohammad Ahmadi, mahkemey çıkarıldı. İran kurallarının aksine Haghighi başörtüsü takmaması onu yeni bir suçlamayla karşı karşıya getirdi. Aynı zamanda kadınların erkeklerle dans etmesinin yasak olduğu kuralının da çiğnendiği belirtilen mahkemede iki çifte için hapis cezası talep edildi.

İran'da dans eden çifte 10 yıl hapis

10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

ABD merkezli insan hakları aktivistleri haber ajansı (HRANA), Tahran Devrim Mahkemesi'nin sanığı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığını ve internet kullanmasını ve İran'dan ayrılmasını yasakladığını söyledi.

İran'da dans eden çifte 10 yıl hapis

Halihazırda Tahran'da popüler olan Instagram kullanıcıları olan çift, "yolsuzluğa ve kamu fuhuşuna teşvik etmek" ve aynı zamanda "ulusal güvenliği bozmak" suçlamalarıyla yargılandılar.

İran'da dans eden çifte 10 yıl hapis

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