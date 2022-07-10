Çok sayıdaki dünya ülkeleri arasında karşılıklı yapılan ticaret anlaşmalarında dolar ve eurounun kullanıldığı biliniyor. Bununla ilgili farklı bir adım atmak isteyen İran ve Rusya yaptıkları istişareler sonucunda ABD dolarını ticari anlaşmalarda devre dışı bırakma konusundan mutabakata vardıkları öğrenildi. Söz konusu haber, İran’ın yarı resmi Mehr haber Ajansı tarafından duyuruldu. Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştiren İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, ziyaret dönüşünde başkent Tahran'da basın mensuplarının karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. Salihabadi, Rus yetkililerle Birlikte yaptıkları görüşmelerde iki ülkenin de finans ve bankacılık alanlarında ikili ilişkilerin gelişmesi amacıyla önemli adımlar attığını söyledi.
DÜNYA
10 Temmuz 2022 - 17:09
İran ve Rusya, doları ticari işlemlerde devreden çıkarıyor!
İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, Rusya ile yaptığı görüşmelerin ardında ortak bir karar aldıklarını ve ABD dolarını ticari işlemlerde devreden çıkarma konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.
DÜNYA
10 Temmuz 2022 - 17:09