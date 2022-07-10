DÜNYA
10 Temmuz 2022 - 17:09

İran ve Rusya, doları ticari işlemlerde devreden çıkarıyor!

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, Rusya ile yaptığı görüşmelerin ardında ortak bir karar aldıklarını ve ABD dolarını ticari işlemlerde devreden çıkarma konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

DÜNYA
10 Temmuz 2022 - 17:09
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İran ve Rusya, doları ticari işlemlerde devreden çıkarıyor!


Çok sayıdaki dünya ülkeleri arasında karşılıklı yapılan ticaret anlaşmalarında dolar ve eurounun kullanıldığı biliniyor. Bununla ilgili farklı bir adım atmak isteyen İran ve Rusya yaptıkları istişareler sonucunda ABD dolarını ticari anlaşmalarda devre dışı bırakma konusundan mutabakata vardıkları öğrenildi. Söz konusu haber, İran’ın yarı resmi Mehr haber Ajansı tarafından duyuruldu.

Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştiren İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, ziyaret dönüşünde başkent Tahran'da basın mensuplarının karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. Salihabadi, Rus yetkililerle Birlikte yaptıkları görüşmelerde iki ülkenin de finans ve bankacılık alanlarında ikili ilişkilerin gelişmesi amacıyla önemli adımlar attığını söyledi.



İran ve Rusya, doları ticari işlemlerde devreden çıkarıyor

Ticari işlemlerde dolar devreden çıkarılıyor!

Karşılıklı olarak yapılan ticaret ilişkilerinde dolar ve euronun devre dışı bırakılarak ulusal para birimleri ile geçiş yapılmasına ilişkin atılacak bazı adımları görüştüklerini belirten İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, ülkenin ulusal para biriminin kullanılması toplantılarda önemli istişarenin eksenlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak yakın bir süreçte varılan bu anlaşmanın uygulanmasını göreceklerini söyledi.

Salihabadi, Moskova'ya yaptığı ziyaretinde Rusya ile aralarında gerçekleştirilen ticari ilişkilerin kolaylaşması amacıyla yapılacak olan anlaşmanın olumlu sonuçlarının da her iki ülkede de mutlak derecede hissedileceğini kaydetti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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