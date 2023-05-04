İran yine bir gemiye el koydu













Körfezde gerilim yeniden yükseldi. ABD, İran ordusunun gemiye baskın yaptığı o anları paylaştı. İran'dan yapılan açıklamada, el koyma işleminin mahkeme kararına dayandığı iddia edildi. ABD ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde Panama bandıralı petrol gemisinin etrafı İran donanmasına ait botlar tarafından sarılıyor. Bir hafta öncede İran bu kez Umman Körfezi'nde bir başka tankere el koymuştu. El koyma işlemine gerekçe olarak ise, gemimin öncesinde karıştığı bir kaza gösterilmişti.