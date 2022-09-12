GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 11:46

İranlı mimar, ilginç siparişleri anlattı: 'Müşterim altın kaplama at istedi, 6 milyon dolar masrafa girdik'

Türkiye'de yaşayan İranlı iç mimar Bahar Arash, müşterilerinden gelen en garip istekleri anlatarak, "Bir müşterim bir keresinde benden yatak odası için kafes istemişti. Şampiyonluğu olan jokey bir müşterim de altın kaplama bir at istedi ve 6 milyon dolar masrafa girdik" dedi.

GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 11:46
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İranlı mimar, ilginç siparişleri anlattı: 'Müşterim altın kaplama at istedi, 6 milyon dolar masrafa girdik'


Türkiye'de yaşayan İranlı ünlü iç mimar Bahar Arash, İran ve Türk mimarisinin birbirine benzediğini ve projelerini bu benzerlikleri baz alarak hayata geçirdiğini anlattı. İranlı mimar, kendisine müşterileri tarafından iletilen en garip istekleri de sıraladı. Arash, "Yaklaşık 8 senedir hem İran'da aynı zamanda da Türkiye'de ofisim var. Yaklaşık 28 kişilik ekibimle hep beraber çalışıyoruz. 96 projeye imza attık; Türkiye'de, İstanbul'da, Bodrum'da ve İzmir'de projelerimiz oldu. İran'da da otel ve restoran üzerine güzel projelere imza attık. İran ve Türkiye'nin kültürü bence birbirine çok yakın. İran ve Türkiye birbirlerinin mimarilerini de çok beğeniyorlar. Ben de bu yönden yola çıkarak kaliteli işleri ortaya çıkardım. İki taraf da birbirlerinin kültürünü çok beğeniyor" şeklinde konuştu.

"Aslında ev bir makine gibidir"



Bu yılın mimari modasını yorumlayan Arash, "Son dönem Türk mimarisi güncelleşti. Geçtiğimiz her yıl her şey farklı oluyor. Bazen saten kumaşlar ön planda olurken bazen farklı kumaşlar öne çıkıyor. Bizler de mimar olarak hepsini bütünleştirip, parçaları bir araya getirip güzel işler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu senenin en önemli kumaşı satendi. Ama bu parçaları detaylı ve zeka ortaya koyarak çalışmamız gerekiyor. Çünkü bunların tekrarı biraz yorucu oluyor. Her sene de moda değiştiği için bunlara detaylıca çalışmamız gerekiyor. Aslında ev bir makine gibidir. Biz de müşterinin istediği makinenin tuşlarını ona göre ayarlıyoruz. Müşterinin en rahat şekilde orada yaşayabilmesi için onlara imkan sunuyoruz. Renkler ve zevkler elbet tartışılmaz ancak bizler onlar için en güzel seçeneği öneriyoruz ve yaşam alanlarını en iyi şekilde kullanabilmeleri için müşterilerimize tavsiyelerde bulunuyoruz" dedi.

"Birisi yatak odasına kafes, diğeri altın kaplama at siparişi verdi"

Müşterileri tarafından kendisine yöneltilen en garip istekleri açıklayan ünlü mimar, "Bir müşterim bir keresinde benden yatak odası için kafes istemişti. Başıma gelen çok ilginç bir konuydu. Ben de kafesi tasarladım, bayağı da iyi bir kafes çıktı ortaya. Aynı şekilde İran'dan gelen iş adamlarının da farklı istekleri oluyor. Bazen yüklü miktarlar karşılığında evlerine bir obje satın almak istiyorlar. Mesela benim bir şampiyon jokey müşterim vardı. Bana bir at siparişi verdi ve atı altınla kaplamamı istedi. Yaklaşık 6 milyon dolarlık bir masrafa girdik. Ama sonuç çok güzel oldu ve o da çok beğenmişti" diye konuştu.

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