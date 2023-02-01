İrem Derici aradığı aşkı Survivor yarışmacısında buldu! O fotoğraf gizli aşkı ele verdi: Kimse o ismi tahmin bile etmedi!







İREM DERİCİ'NİN YENİ AŞKI ŞAŞIRTTI







Aşk konusunda sık sık açıklama yaparak gündeme oturan İrem Derici'nin yeni aşkı eski Survivor yarışmacısı çıktı. Peki İrem Derici'nin yeni sevgilisi kim? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İrem Derici'nin yeni aşkı bütün sevenlerini şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde İrem Derici'nin cinsel saldırı suçuyla 12 senelik hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuşla beraber olduğu iddia edilmişti ancak bu iddialar boşa çıktı. İrem Derici'nin yeni aşkının eski Survivor yarışmacısı olduğu öğrenildi.İrem Derici geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından kızın yine aşık anne isimli bir şarkıyı paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun üstüne Atakan Işıktutan ile aynı fotoğrafı hikayelerinde paylaşan İrem Derici'nin aşk yaşadığı ise tescillenmiş oldu. Atakan Işıktutan 1994 senesinde doğmuş ve 2022 senesinde Survivor yarışmasına yedek isimlerden dahil olmuştu. Aslen Rizeli olduğu bilinen Atakan Işıktutan CrossFit yarışmalarında büyük başarılar sergilemiş ve 2018 senesinde Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikincilik elde etmiştir. Işıktutan'ın diksiyon ve oyunculuk eğitimi aldığı da bilinmektedir.