MAGAZİN
30 Mayıs 2023 - 07:45

İrem Derici'den şaşırtan itiraf geldi! Meğerse sevgilisini uçan kuştan kıskanıyormuş! 'Leş gibi kıskancım'

Ünlü şarkıcı İrem Derici, son günlerde medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, klibinde Atakan'ı oynatmayacağını belirtmişti. Bu açıklamalarıyla birlikte, bir magazin sayfasının paylaşımına yaptığı yorum da dikkat çekti. İrem Derici'nin yaptığı bu yorum, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. İşte detaylar...

MAGAZİN
30 Mayıs 2023 - 07:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İrem Derici’den şaşırtan itiraf geldi! Meğerse sevgilisini uçan kuştan kıskanıyormuş! 'Leş gibi kıskancım'
TAKİP ETTAKİP ET


Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisiyle ilgili bir magazin haberini paylaşan bir sayfaya yaptığı yorumla tekrar gündeme gelmeyi başardı. Derici, "Atakan'ı klibimde oynatmam, tüm hatunlar bakar kıskanırım" açıklamasını yapan sayfaya "Leş bi' kıskancım" yorumunu bıraktı.

İREM DERİCİ: AYRILMAYACAĞIM

3

Bu yorum, Derici'nin açık sözlü ve mizahi tavırlarını yansıtmasıyla dikkat çekti. Kendine özgü bir üslupla konuşan Derici, sık sık samimi ve esprili açıklamalarda bulunmasıyla tanınıyor. Bu sefer de kendisine yöneltilen bir soruyu esprili bir şekilde yanıtlamış ve kıskançlık konusunda kendisini ifade etmiştir.



Ayrıca İrem Derici'nin sosyal medyada ilişkisiyle ilgili yapılan yorumlara da değindiği görülüyor. İlişkisi hakkında "iki aya ayrılırlar" şeklinde yapılan yorumlara inat "ayrılmayacağım" diyerek ilişkisinden keyif aldığını ve mutlu olduğunu vurgulamıştır.

Bu arada Derici'nin sağlık durumuna da değindiği açıklamaları dikkat çekiyor. Fiziksel rahatsızlığı olan faset eklem sendromu nedeniyle spor yapmaya ara verdiğini ve fizik tedaviye gittiğini belirtmiştir. Ağrılarının geçeceğini umut ettiğini dile getirmiştir.

Ayrıca, Derici'nin sevgilisi Atakan Işıktutan ile olan ilişkisinden de bahsettiği açıklamaları bulunuyor. Londra'da geçirdikleri tatilden ve önümüzdeki haziran ayında Bodrum'da yapacakları tatil planlarından bahsetmiştir. İlişkilerinin keyifli olduğunu ve Atakan'ı sevgilisiyle güzel vakit geçirdiğini ifade etmiştir.

İrem Derici'nin açıklamaları genellikle samimi, esprili ve bazen de alaycı bir dille yapıldığı için medya ve sosyal medyada geniş yankı uyandırabiliyor. Bu özelliğiyle Derici, adından sıkça söz ettiren ve takipçileri tarafından dikkatle takip edilen bir isim olarak öne çıkıyor.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ