MAGAZİN
23 Eylül 2022 - 10:39

İrem Derici 'Göğüslerimi seviyorum' dedi teknede beyaz bikinisiyle pozlar verdi!

İrem Derici, göğüslerindeki dolgular hakkında kendisine yöneltilen bir soruya "Göğüslerimden çok memnunum, göğüslerimi çok seviyorum" diye yanıt vermişti. Güzel şarkıcının teknede beyaz bikinisiyle pozlar verdiği hayranlarından tam not aldı.

MAGAZİN
23 Eylül 2022 - 10:39
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İrem Derici 'Göğüslerimi seviyorum' dedi teknede beyaz bikinisiyle pozlar verdi!


Ünlü şarkıcı İrem Derici, şarkıları olsun, açıklamaları olsun, sosyal medya paylaşımları olsun sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Istagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, her anını hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmiyor.

İrem Derici 'Göğüslerimi seviyorum'



Son olarak göğüslerine dolgu yaptıran İrem Derici, operasyonda çok memnun kaldı ki, bununla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya "Göğüslerimden çok memnunum, göğüslerimi çok seviyorum" ifadeleriyle cevap vermişti. Güzel şarkıcının beyaz bikinisiyle teknede verdiği birbirinden güzel pozlar yeni dolgu yaptırdığı göğüslerini sergiler nitelikteydi.

İrem Derici 'Göğüslerimi seviyorum'

İrem Derici'den tekne pozu!

Şarkıcı İrem Derici, güzel sesinin yanı cesur sahne kıyafetleri ve olay yaratan açıklamalarıyla herkesin dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla birlikte tekneyle tatile giden İrem Derici'nin tercihi beyaz bikini oldu ve bikinisiyle birbirinden güzel pozlar verdi.

İrem Derici 'Göğüslerimi seviyorum'

O pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen güzel şarkıcı İrem Derici, hayatından ilk kez tekneyle tatile çıktığını söyledi. Bir buçuk valizle tatile geldiğini fakat beyaz bikinisini hiç çıkarmadığını sürekli onu giydiğini belirten Derici, duş bile almadığını tuzlu sudan keçe gibi olduğunu ve hiç durmadan yemek yediklerini anlattı.

İrem Derici 'Göğüslerimi seviyorum'

Olay beyaz bikini pouyla yaşandı!

Her fırsatta Instagram hesabın üzerinden sık sık paylaşımlarda bulunan İrem Derici, cüretkar pozlarını da paylaşmayı asla unutmadı. İrem Derici tekne tatilinde beyaz bikisiyle çekildiği bu pozunu paylaşırken, paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o poz:

İrem Derici 'Göğüslerimi seviyorum'

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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