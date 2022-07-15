İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı? İrem Dericinin sağlık durumu













'Nasıl başladı nasıl bitti' paylaşımı

Yaz konserlerinin yoğun geçmesi nedeniyle şarkıcı İrem Derici hastaneye kaldırıldı. Yoğun tempoya dayanamayan sanatçı hastanelik oldu. Konserleri sebebiyle sürekli seyahat eden İrem Derici yoğunluğu kaldıramadı. Şarkıcı 2 gün önce Bodrum'da konser verdikten sonra hastaneye kaldırıldı. İrem Derici sosyal medya hesabından hastanede ki fotoğrafını paylaşınca sevenlerini endişelendirdi. Yoğun iş temposunu kaldıramadığını belirtti.İrem Derici sosyal medya hesabından 'Nasıl başladı, nasıl bitti' notu ile hastanede ki fotoğrafını paylaştı. Enfeksiyon tedavisi de gören sanatçı konserleri sebebiyle tedavisini aksattığını da belirtti.