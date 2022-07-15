Yaz konserlerinin yoğun geçmesi nedeniyle şarkıcı İrem Derici hastaneye kaldırıldı. Yoğun tempoya dayanamayan sanatçı hastanelik oldu. Konserleri sebebiyle sürekli seyahat eden İrem Derici yoğunluğu kaldıramadı. Şarkıcı 2 gün önce Bodrum'da konser verdikten sonra hastaneye kaldırıldı. İrem Derici sosyal medya hesabından hastanede ki fotoğrafını paylaşınca sevenlerini endişelendirdi. Yoğun iş temposunu kaldıramadığını belirtti.
MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 19:21
İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı? İrem Dericinin sağlık durumu
Yoğun iş temposunu kaldıramayan ünlü şarkıcı İrem Derici hastanelik oldu. Konserleri nedeniyle sürekli seyahatte bulunan şarkıcı soluğu hastanede aldı. İşte ayrıntılar.
MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 19:21