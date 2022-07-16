MAGAZİN
16 Temmuz 2022 - 10:56

İrem Derici, ihmalkâr davranışının bedelini hastanede ödedi!

Bodrum'da bir konser veren ünlü şarkıcı İrem Derici, ihmalkâr davranışının bedelini hastanede ödedi. Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Derici bu davranışı itiraf etti fakat sevenlerini de korkuttu.

MAGAZİN
16 Temmuz 2022 - 10:56
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İrem Derici, ihmalkâr davranışının bedelini hastanede ödedi!


Yaz ayları başlar başlamaz yoğun bir konser programına giren, ünlü şarkıcı İrem Derici, iki gün öncede Bodrum'da muhteşem bir konser verdi. Konserden hemen sonra hastaneye kaldırılan İrem Derici, hastane odasından bir fotoğraf paylaştı ve sevenlerini oldukça üzdü.

İrem Derici



Yaz sezonuna çok hızlı bir giriş yapan ve oldukça yoğun konser maratonuna imza atan İrem Derici, bir konserinden diğer konserine yetişebilmek için de sürekli seyahat etmek zorunda kaldı. Bu koşuşturmaya dayanamayan Derici'den kötü haber geldi.

İrem Derici

"Kendimi çok ihmal ettim!"

Türkiye'nin en ünlü tatil beldelerinden birisi olan Bodrum'da bir konser veren İrem Derici, konserden sonra apar topar hastaneye kaldırıldı. Yoğun tempoya vücudu dayanmayan Derici, hastaneye kaldırıldıktan sonra hastane odasından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altında ise 'Nasıl başladı, nasıl bitti…' notunu yazdı.

İrem Derici

Daha önceden enfeksiyon tedavisi gören İrem Derici, konserlerinden fırsat bulup tedavisine devam etmediğini de sözlerine ekledi. İrem Derici'nin sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf takipçilerini oldukça üzdü. Paylaşımı gören takipçileri güzel şarkıcıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

İrem Derici

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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