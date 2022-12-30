MAGAZİN
30 Aralık 2022 - 19:01

İrem Derici'nin sahnede telefonu çaldı arayan isim Derici'yi şoke etti

Şarkıcı İrem Derici konser esnasında çalan telefonu açtı telefonun diğer ucunda ki sesi duyunca duyunca Derici çok şaşırdı…

MAGAZİN
30 Aralık 2022 - 19:01
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İrem Derici’nin sahnede telefonu çaldı arayan isim Derici’yi şoke etti


Geçtiğimiz akşam sahne alan başarılı şarkıcı İrem Derici’nin sahne esnasında telefonu çaldı. Müziği kesip telefonu açan şarkıcı telefonun diğer ucunda başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sesini duyunca şoke oldu. İrem Derici

Sefo joker olarak İrem Derici’yi seçti 

Yılbaşı özel bölüm için Kim Milyoner Olmak İster programında başarılı isimler yer alıyor. Yılbaşı özel bölümde yarışacak olan şarkıcı Hülya Avşar, oyuncu Oktay Kaynarca ve rapçi Sefo olduğu açıklanmıştı. Programın dün akşam saatlerinde çekimi gerçekleşti. Rapçi Sefo joker hakkı için şarkıcı dostu İrem Derici’yi seçti. Yarışmanın çekildiği saatlerde sahnede olan İrem Derici çalan telefonu geri çevirmedi. Sahnede müziği kesip telefonu yanıtlayan İrem Derici telefonun diğer ucunda Kenan İmirzalioğlu’nun sesini duyunca çok şaşırdı. Sunucu Kenan İmirzalioğlu’nun şarkıcı İrem Derici’nin müziği kesmesi üzerine sunucu ‘ben sana soracağım sende seyirciye soracaksın sanırım’ diyerek şaka yaptı. İzleyiciler kahkahalara boğuldu. Telefonda gerçekleşen sohbet konser alanında keyifli anlar yaşattı. Yılbaşı gecesi yayınlanacak olan program şimdiden merak konusu oldu. Sefo



Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde diğer yarışmacılar da başarılı oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Hülya Avşar oldu.Oktay Kaynarca

Hülya Avşar

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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