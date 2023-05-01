MAGAZİN
01 Mayıs 2023 - 21:15

İrem Derici uçak tuvaletinde öyle bir paylaşım yaptı ki! Akıllara Kerimcan Durmaz olayını getirdi!

Özel hayatıyla sürekli gündem de olan güzel şarkıcı İrem Derici öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar…

MAGAZİN
01 Mayıs 2023 - 21:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İrem Derici uçak tuvaletinde öyle bir paylaşım yaptı ki! Akıllara Kerimcan Durmaz olayını getirdi!
TAKİP ETTAKİP ET


Cem Belevi ile yaşadığı çalkantılı aşk ’tan sonra yeni bir aşka yelken açan İrem Derici yaptığı paylaşım sonrası gündem oldu. Detaylar haberimizde…

banka

İREM DERİCİ UÇAĞIN TUVALETİNDEN PAYLAŞIM YAPTI, SOSYAL MEDYADA YER YERİNDEN OYNADI



Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden İrem Derici, bir uçak tuvaletinden cep telefonu ile çektiği bir kareyi paylaştı. Ünlü şarkıcı Sefo'nun olay yaratan paylaşıma yaptığı yorum okurları çileden çıkarırken, Kerimcan Durmaz'ın yıllar önce yaşanan skandal bir olayı hatırlatan yorumu dikkat çekti.

Yaptığı unutulmaz şarkılar ve güçlü sesi ile sürekli gündemde olan İrem derici şimdiler de Atakan Işıktutan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyordu. Ama bu son yaptığı hareket ile magazine bomba gibi düştü.

banka

UÇAĞIN TUVALETİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medya da sürekli olarak paylaşımlar yapan güzel şarkıcı İrem Derici, son olarak bindiği uçağın tuvaletinde telefonun kamerasıyla çektiği kareyi paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Feci bir saldım çayıra modundayım. Düşün ki uçak helasında çektiğim fotoğrafı post attım. Amaaan" notunu düştü.

SEFO'NUN YORUMU GÜLDÜRDÜ

Bu gönderiyi 8.6 milyon takipçili hesabından paylaşan İrem Dericiye binlerce yorum yapıldı. Paylaşıma ünlü şarkıcı ve rapçi Sefo'nun yaptığı bir yorum damga vurdu. Sefo "Wc ışığı yeşil olsa da inmeden ç.... yapsam diye beklerken tuvaletteki kişi" yorumu herkes tarafından beğenildi.

KERİMCAN DURMAZ'IN YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

İrem Derici'nin paylaşımına dikkat çeken tek yorum Sefonun yaptığı değildi. Daha önce uçak tuvaletlerine müstehcen paylaşımlar bırakan Kerimcan Durmaz da "Bana bakın ama diye" yorumunu yaptı. Durmaz'ın bu sözleri, kullanıcılara geçtiğimiz birkaç yılın skandal olaylarını hatırlattı.

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ