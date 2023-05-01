İrem Derici uçak tuvaletinde öyle bir paylaşım yaptı ki! Akıllara Kerimcan Durmaz olayını getirdi!







İREM DERİCİ UÇAĞIN TUVALETİNDEN PAYLAŞIM YAPTI, SOSYAL MEDYADA YER YERİNDEN OYNADI







UÇAĞIN TUVALETİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

SEFO'NUN YORUMU GÜLDÜRDÜ

KERİMCAN DURMAZ'IN YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Cem Belevi ile yaşadığı çalkantılı aşk ’tan sonra yeni bir aşka yelken açan İrem Derici yaptığı paylaşım sonrası gündem oldu. Detaylar haberimizde…Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden İrem Derici, bir uçak tuvaletinden cep telefonu ile çektiği bir kareyi paylaştı. Ünlü şarkıcı Sefo'nun olay yaratan paylaşıma yaptığı yorum okurları çileden çıkarırken, Kerimcan Durmaz'ın yıllar önce yaşanan skandal bir olayı hatırlatan yorumu dikkat çekti. Yaptığı unutulmaz şarkılar ve güçlü sesi ile sürekli gündemde olan İrem derici şimdiler de Atakan Işıktutan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyordu. Ama bu son yaptığı hareket ile magazine bomba gibi düştü.Sosyal medya da sürekli olarak paylaşımlar yapan güzel şarkıcı İrem Derici, son olarak bindiği uçağın tuvaletinde telefonun kamerasıyla çektiği kareyi paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Feci bir saldım çayıra modundayım. Düşün ki uçak helasında çektiğim fotoğrafı post attım. Amaaan" notunu düştü.Bu gönderiyi 8.6 milyon takipçili hesabından paylaşan İrem Dericiye binlerce yorum yapıldı. Paylaşıma ünlü şarkıcı ve rapçi Sefo'nun yaptığı bir yorum damga vurdu. Sefo "Wc ışığı yeşil olsa da inmeden ç.... yapsam diye beklerken tuvaletteki kişi" yorumu herkes tarafından beğenildi.İrem Derici'nin paylaşımına dikkat çeken tek yorum Sefonun yaptığı değildi. Daha önce uçak tuvaletlerine müstehcen paylaşımlar bırakan Kerimcan Durmaz da "Bana bakın ama diye" yorumunu yaptı. Durmaz'ın bu sözleri, kullanıcılara geçtiğimiz birkaç yılın skandal olaylarını hatırlattı.