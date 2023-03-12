İrem Derici'ye dekolteleri hakkında sosyal medyadan büyüleyici yorumlar!













DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİ AKILLARI BAŞTAN ALDI





Cem Belevi aşkıyla hüsrana uğrayan ve daha sonra bir süredir aşka kapattığı kalbini Survivor yarışmasında hayatta kalma mücadelesiyle tanınan Atakan Işıktutan'a açan İrem Derici, son zamanlarda mutluluk sarhoşluğu ile yaşıyor.Konserlerine ara vermeden devam eden ve aynı zamanda sporunu da hiç aksatmayan İrem Derici, agresif tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi sürekli başarıyor.Şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli ve kasığa kadar yırtmaçlı siyah elbisesiyle sahne aldı. Sahnede iddialı üslubuyla verdiği bir pozu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan İrem Derici, kendisine aşkın yaradığını söyleyen hayranlarına karşılık olarak iki ay öncesinde bir gudubet olmadığını da belirterek "BEN HEP BETONUM, SUS" yorumunu yazdı. Şarkıcı sevgilisini de etiketledi ve "Sen şanslı bir çocuksun" yorumunu yapmayı da unutmadı.