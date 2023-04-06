İrem Derici yeni sevgilisiyle yakınlaştıkça yakınlaştı! Spor salonundaki sıcak dakikalar ter döktürdü: Derici'nin Survivor aşkı!













İrem Derici, popüler bir şarkıcı olarak tanınıyor. Yakın zamanda yeni bir ilişkiye başladı ve mutluluğu sonunda yakaladı. Daha önceki çalkantılı ilişkileri ve aldatılmasıyla gündeme gelen Derici, şimdi yeni aşkıyla huzur bulmuş durumda. Sevgilisi Atakan Işıktutan'la henüz yeni tanışmış olan Derici, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini duyurmuştu. Taze aşıklar, birlikte spor salonuna giderek aşklarını ilan etti.Magazin basınına yansıyan haberlere göre, çift birkaç gün önce Amsterdam'a tatile gitmişti. İrem Derici, paylaştığı Ibiza fotoğraflarıyla ilişkisini kabul etmişti. Takipçileri ise bu paylaşımların ardından çifti tebrik etti.Derici, sevgilisiyle spor salonunda çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Aşklarına gelen çift, birbirlerine sarılarak öpüşmekten vazgeçemedi. Derici, paylaşımın altına "Antrenmanımızı bitirdikten sonra birbirimizi parçalamaya başlayacağız" notunu düştü.Şarkıcı, siyah spor taytı ve gri büstiyeriyle spor kombinini tamamladı. Çiftin arasındaki boy ve yaş farkı da dikkat çekti. Derici'nin mutluluğu, paylaşımlarında açıkça yansıyordu.Şarkıcı, siyah spor taytı ve gri büstiyeriyle spor kombinini tamamladı. Çiftin arasındaki boy ve yaş farkı da dikkat çekti. Derici'nin mutluluğu, paylaşımlarında açıkça yansıyordu. İrem Derici, son günlerde Instagram hesabında her anını sevgilisiyle paylaşıyor. Atakan Işıktutan ise fotoğraflarda, Derici'yi öperek ve sarılarak mutluluğunu gösteriyor. Atakan Işıktutan, İstanbul doğumlu ve aslen Rizelidir. Maltepe Üniversitesi iktisat bölümü mezunu olan Işıktutan, ayrıca Üsküdar Üniversitesi'nde yeni medya ve gazetecilik bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Spor kariyerine CrossFit ile başlayan Işıktutan, 2018'de Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. 2019 yılında Survivor Türkiye-Yunanistan'a katılan Işıktutan, Katerina Dalaka ile aşkıyla gündeme gelmişti. 2022 yılında ise Survivor All Star kadrosunda yer aldı. İrem Derici ise 21 Mart 1987 doğumlu ve 36 yaşındadır. Şu anda 28 yaşındaki Atakan Işıktutan ile birlikte mutlu bir ilişki yaşamaktadır.