İrem Helvacıoğlu ilişkisini bitirdi













Uzun süredir gurme Yolaç Özcan ile birliktelik yaşayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, ilişkisi sona erdi. Helvacıoğlu, sevgilisi Özcan'dan ayrılarak ve sosyal medyadan takipten çıkardı. İkili, bir süre önce ilişkilerine 2'inci bir şans vererek yeniden birlikte olmuştu. Fakat bu kez de ilişkilerini ayakta tutamayan çift, bir kez daha ayrıldı.YENİ YILA SEVGİLİSİ İLE BİRLİKTE GİRMİŞTİ 2022'ye sevgilisi Yolaç Özcan ile merhaba diyen İrem Helvacıoğlu, romantik geceden beraber fotoğraflarını yayınlamıştı. Ünlü oyuncu fotoğrafın açıklamasına, "Anlatamadığın her şeyi fotoğraf anlatır" notu düşmüştü.