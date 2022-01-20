MAGAZİN
20 Ocak 2022 - 12:29

İrem Sak'tan aşk itirafı!

Ünlü oyuncu İrem Sak, bir süredir herkesten gizlediği sevgilisi hakkında bir itirafta bulundu ve basketbolcu Furkan Korkmaz ile bir birliktelik yaşadığını söyledi.

MAGAZİN
20 Ocak 2022 - 12:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İrem Sak'tan aşk itirafı!
Geçtiğimiz gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülenen ünlü oyuncu İrem Sak, ayak üstü gazetecilerle sohbet etti. Samimi geçen sohbet sırasında sosyal medya hesaplarından kurtulduğunu söyleyen Sak, istediği gibi paylaşım yapamadığı için detoks yerine tamamen sosyal medyadan emekli olma kararı aldığını söyledi.








Bir süre sosyal medya kullanmayacağını belirten İrem Sak, özel hayatı ile ilgili de samimi itiraflarda bulundu. 35 yaşındaki güzel oyuncu kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile birlikte olduğunu söylerken bu güne kadar duyulan her şeyin doğru olduğunu sözlerine ekledi.


Daha önce de Furkan Korkmaz birlikte görüntülenen ünlü oyuncu, görüntülendiğini ilişkisini yalanladığının kendisine hatırlatılması üzerine gazetecilere gülümseyerek 'Siz de inandınız mı?' yanıtını verdi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Paris, Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'e uğursuz geldi!
Paris, Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'e uğursuz geldi!
Dilan Çiçek Deniz'den yeni projeye yeni imaj!
Dilan Çiçek Deniz'den yeni projeye yeni imaj!
Son Haberler
Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşireden acı haber!
Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşireden acı haber!
PCR testinde tarihi buluş! Artık kurallar değişiyor..
PCR testinde tarihi buluş! Artık kurallar değişiyor..
Kayak pistinde kaza geçiren Fransız aktör Gaspard Ulliel hayatını kaybetti!
Kayak pistinde kaza geçiren Fransız aktör Gaspard Ulliel hayatını...
Teslimat için üşenen postacı 7 bin gönderiyi çöpe attı!
Teslimat için üşenen postacı 7 bin gönderiyi çöpe attı!
100'den fazla ilaca yüzde 36 zam geliyor!
100'den fazla ilaca yüzde 36 zam geliyor!
Anayasa Mahkemesi üyeliğine yeni isim Çorum Barosu'ndan!
Anayasa Mahkemesi üyeliğine yeni isim Çorum Barosu'ndan!
WhatsApp'a kalemle çizim yaptıran yeni özellik geliyor!
WhatsApp'a kalemle çizim yaptıran yeni özellik geliyor!
Bağcılar TEM'de yol verme tartışması ölümle son buldu!
Bağcılar TEM'de yol verme tartışması ölümle son buldu!
Paris, Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'e uğursuz geldi!
Paris, Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'e uğursuz geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabineyi topluyor! İşte ele alınacak konular..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabineyi topluyor! İşte ele alınacak konular..