İrem Sak'tan aşk itirafı!













Geçtiğimiz gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülenen ünlü oyuncu İrem Sak, ayak üstü gazetecilerle sohbet etti. Samimi geçen sohbet sırasında sosyal medya hesaplarından kurtulduğunu söyleyen Sak, istediği gibi paylaşım yapamadığı için detoks yerine tamamen sosyal medyadan emekli olma kararı aldığını söyledi.Bir süre sosyal medya kullanmayacağını belirten İrem Sak, özel hayatı ile ilgili de samimi itiraflarda bulundu. 35 yaşındaki güzel oyuncu kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile birlikte olduğunu söylerken bu güne kadar duyulan her şeyin doğru olduğunu sözlerine ekledi.Daha önce de Furkan Korkmaz birlikte görüntülenen ünlü oyuncu, görüntülendiğini ilişkisini yalanladığının kendisine hatırlatılması üzerine gazetecilere gülümseyerek 'Siz de inandınız mı?' yanıtını verdi.