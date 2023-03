İrfan Can Kahveci için İngiltere’den sürpriz talip

İrfan Can için beklenmedik talip çıktı







Transferde ismi Galatasaray ile de anılırken, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe’ye imza atan İrfan Can Kahveci transferiyle büyük bir sükse yaratmıştı.Fenerbahçe’de inişli çıkışlı bir form grafiği çizen İrfan Can, özellikle de bu sezon Teknik Direktör Jorge Jesus’un da vazgeçilmez isimlerinden biri olurken, tepkilerin de buna rağmen odağında kalan bir isim haline gelmişti.Sarı lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda tam 30 karşılaşmada süre alan İrfan Can Kahveci, 6 gol ve 3 asistlik bir katkıyla oynamıştı.Özellikle de son haftalarda Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini bir hayli çekmeye başlayan İrfan Can Kahveci için sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi. İrfan için Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’nin nabız yokladığı iddia edildi. İrfan Can’ı yakından takip eden Hull City’nin sezonun sona ermesiyle birlikte transfer için Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı konuşuluyor.