Irina Shayk, Miami Grand Prix yarışmasındaki kıyafetine uyarı aldı!







ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU







Formula 1 yarışını izlerken giydiği "uygunsuz" kıyafet nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan 37 yaşındaki Irina Shayk, geçtiğimiz gün Miami Grand Prix yarışmasında giydiği tamamen siyah elbiseyle dikkat çekti.Rus model tül eteğiyle iç çamaşırını sergiledi ve kürsüye çıktı. Bazı yarışseverler bu kıyafetlerin spor müsabakaları için uygun olmadığını ve bu tarz kıyafetlerin sadece kumsalda giyilebileceğini belirterek, bu tür kıyafetleri giymenin toplum ahlakına büyük ölçüde aykırı olduğunu söylediler.Bazı kullanıcılar da ünlü modelin fotoğraflarını üst üste yayınlayarak kişisel sosyal medya hesabında Shayk'ın kıyafetini paylaştı. Fotoğraf yorumlarında ise 'Bu F1 için uygun bir kıyafet değil' notları yazıldı..