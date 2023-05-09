MAGAZİN
09 Mayıs 2023 - 16:54

Irina Shayk, Miami Grand Prix yarışmasındaki kıyafetine uyarı aldı!

Dünyaca ünlü modellerden Irina Shayk, Formula 1 yarışlarında giydiği kıyafetin uygunsuz olduğu olduğu gerekçesiyle yetkililer tarafından uyarıldı.

MAGAZİN
09 Mayıs 2023 - 16:54
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Irina Shayk, Miami Grand Prix yarışmasındaki kıyafetine uyarı aldı!


Formula 1 yarışını izlerken giydiği "uygunsuz" kıyafet nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan 37 yaşındaki Irina Shayk, geçtiğimiz gün Miami Grand Prix yarışmasında giydiği tamamen siyah elbiseyle dikkat çekti.

Irina Shayk'ın, Miami Grand Prix yarışmasındaki kıyafeti kriz çıkardı

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU



Rus model tül eteğiyle iç çamaşırını sergiledi ve kürsüye çıktı. Bazı yarışseverler bu kıyafetlerin spor müsabakaları için uygun olmadığını ve bu tarz kıyafetlerin sadece kumsalda giyilebileceğini belirterek, bu tür kıyafetleri giymenin toplum ahlakına büyük ölçüde aykırı olduğunu söylediler.

Irina Shayk'ın, Miami Grand Prix yarışmasındaki kıyafeti kriz çıkardı

Bazı kullanıcılar da ünlü modelin fotoğraflarını üst üste yayınlayarak kişisel sosyal medya hesabında Shayk'ın kıyafetini paylaştı. Fotoğraf yorumlarında ise 'Bu F1 için uygun bir kıyafet değil' notları yazıldı..

Irina Shayk'ın, Miami Grand Prix yarışmasındaki kıyafeti kriz çıkardı

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