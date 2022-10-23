İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı kaptı!







BUSE NAZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU











Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kg kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, final maçında İrlandalı rakibi Caitlin Fryers ile karşılaştı. Rakibini 5-0 mağlup eden milli sporcumuz ülkesine altın madalya kazandırdı.Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen turnuvada bugün milli atlet Buse Naz Çakıroğlu ringe girdiği belirtilirken 50 kg kategorisinde ringe çıkan milli atlet Çakıroğlu'nun, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'ı 5-0 yendiği ve aldığı bu galibiyetle hem altın madalyanın hem de Avrupa şampiyonu olduğu kaydedildi.