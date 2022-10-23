Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kg kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, final maçında İrlandalı rakibi Caitlin Fryers ile karşılaştı. Rakibini 5-0 mağlup eden milli sporcumuz ülkesine altın madalya kazandırdı.
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23 Ekim 2022 - 12:29
İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı kaptı!
Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'na katıldı ve orada 50 kilo kategorsinde finaline kaldı. Final maçına çıkan ve İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.
SPOR
23 Ekim 2022 - 12:29
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