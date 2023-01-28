KAMU PERSONELİ
28 Ocak 2023 - 21:00

İş arayan 18-59 yaş arasına müjde! 9000 TL maaşla personel alımı başladı! Onlarca meslekten eğitim şartı yok!

İŞKUR üzerindeki işçi alımları haftanın ilk iş gününde yenilendi. Son dakika haberine göre online başvuru ekranına erişim sağlanabiliyor! Böylece İŞKUR üzerinden 16.526 işçi, 2.672 temizlikçi ve 1.968 satış danışmanı alımı yapılacak! 18-60 yaş arası ilkokul mezunlarının başvurabileceği kadro detayları belli oldu. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

KAMU PERSONELİ
28 Ocak 2023 - 21:00
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İş arayan 18-59 yaş arasına müjde! 9000 TL maaşla personel alımı başladı! Onlarca meslekten eğitim şartı yok!
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İŞKUR tarafından yayınlanan son iş ilanlarına göre, birçok meslek üzerinden işe alım yapıldığı belirtildi. Ancak ilk dikkat çeken ilanların işçi, temizlikçi ve güvenlik görevlilerine yönelik olduğu görülmektedir.

KPSS ŞARTI YOK

Alımlar özel sektöre yapıldığından KPSS ve sınav şartı aranmamaktadır. Özel sektöre özel şartlar ilanlarda bulunmaktadır.

iş alımı

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI



İş başvurusunda bulunmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. İŞKUR tarafından genel şartlar şöyle açıklandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

En az 18 yaşında olması

En az ilkokul mezunu (görevlere göre farklılık gösterebilir)

Çalışmaya engel bir sağlık sorunu yok

İletişim becerileri iyi

Vardiyalı çalışmaya uygun

Aktif ve dinamik çalışan

Kamu haklarını mahrum olmaması

Sabıka kaydının temiz olması gerekmektedir.

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