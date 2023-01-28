İş arayan 18-59 yaş arasına müjde! 9000 TL maaşla personel alımı başladı! Onlarca meslekten eğitim şartı yok!







KPSS ŞARTI YOK





İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI







İŞKUR tarafından yayınlanan son iş ilanlarına göre, birçok meslek üzerinden işe alım yapıldığı belirtildi. Ancak ilk dikkat çeken ilanların işçi, temizlikçi ve güvenlik görevlilerine yönelik olduğu görülmektedir.Alımlar özel sektöre yapıldığından KPSS ve sınav şartı aranmamaktadır. Özel sektöre özel şartlar ilanlarda bulunmaktadır.İş başvurusunda bulunmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. İŞKUR tarafından genel şartlar şöyle açıklandı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması En az 18 yaşında olması En az ilkokul mezunu (görevlere göre farklılık gösterebilir) Çalışmaya engel bir sağlık sorunu yok İletişim becerileri iyi Vardiyalı çalışmaya uygun Aktif ve dinamik çalışan Kamu haklarını mahrum olmaması Sabıka kaydının temiz olması gerekmektedir.