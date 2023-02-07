KAMU PERSONELİ
07 Şubat 2023 - 21:15

İş arayan engelli vatandaşlara müjde! Bakan Yanık memuriyet müjdesi verdi

Bakan Derya Yanık, ay sonuna kadar 2 bin 323 engelli vatandaşın kamuya memur olarak istihdam edileceğini söyledi. Bakan Yanı açıklamasının devamında, bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edecek eden engelli memur sayısını 67 bin 985'e çıkarılacağını ifade etti.

KAMU PERSONELİ
07 Şubat 2023 - 21:15
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İş arayan engelli vatandaşlara müjde! Bakan Yanık memuriyet müjdesi verdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı çalışmalardan bir tanesi olan kamuya engelli memur istihdamı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Bakan Derya Yanık, Türkiye genelinde engelli vatandaşların yalnızca ihtiyaçlarını karşılamakla değil, çalışma hayatlarına katılımlarıyla da ilgilendiklerini söyledi.

KAMUYA 2 BİN 323 ENGELLİ ALIMI 

Kamuya 2 bin 323 engelli memur alımı

Bakan Yanık, engellilerin hayata katılımının en önemli unsurlarından bir tanesinin üretime doğrudan dahil olmaları olduğunu vurgulayarak, engelli vatandaşların yaşamın her alanı için var olma durumları önündeki engellerin kaldırılmasının istihdam için elzem olduğuna dikkat çekti ve istihdam ağının bu sayede güçleneceğini aktardı. Bakan Derya Yanık, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:



"2023 Şubat ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanımız huzurunda 2 bin 323 engelliyi kamu hizmetine sokacağız. Sonuç olarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam eden engelli memur sayımızı 67.985'e çıkaracağız. Amaç sadece engelli vatandaşlarımızın istihdamlarını ve girişimlerine ilişkin imkanlarını daha da geliştirerek sosyal ve günlük hayata engeli olmayan diğer vatandaşlar kadar doğrudan eşit olarak katılmalarını sağlamaktır."

Bakan Yanık, ayrıca kamuda engelli kamu görevlisi alımına yönelik Engelli Kamu Hizmeti Tarama Sınavının 2012 yılında başladığını ve bakanlık olarak engellilerin söz konusu sınavları ile ilgili ücretlerinin ödenmeye devam ettiğini ifade etti.

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