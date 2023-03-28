İş arayan gençlere müjde! O bakanlık istihdam seferberliği başlattı! 18 bin 305 memur alımı yapılacak... İşsiz günleri geride bıraktıracak













HAZİRAN 2024'E KADAR TESLİM EDİLECEK

DEPREM SORUŞTURMALARI

ADALET BAKANLIĞI 180 BİN 305 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'ta Ankara'da Ceza ve Ceza İnfaz Kurumları Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi'nde, yüzyılın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş depreminin mağdurları ile iftar programında buluştu.Programda yer alan Bakan Bozdağ, konuşmasına 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi.Bakan Bozdağ, depremlerin yaralarını sarmak için yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni konutlarla ilgili açıklamalarını hatırlatarak, bugüne kadar 17 bin konutun temellerinin atıldığını ve tüm bu konutların temellerinin atıldığını söyledi.Bozdağ, yeni yapılan konutların 2024 Haziran ayına kadar tamamlanacağını belirterek, verdikleri sözleri yerine getireceklerini söyledi. Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: "Seçimleri o nedenle öne aldı. Türkiye, 'Seçim oldu, olacak. Şu oldu, bu oldu.' tartışmalarıyla zaman kaybetmesin, hemen önümüze bakalım, işimize koyulalım, yarınımıza bakalım, geleceğimize bakalım, geleceğimizi inşa etmek için ne yapılacak, onun peşinden koşalım, gecemizi gündüzümüze katarak gayretle yolumuza devam edelim diye aldık. Derdimiz yaraları hızlıca sarmak. Derdimiz insanları yeni konutlara hızlıca kavuşturmak. Derdimiz en iyi şartları insanlarımıza en kısa sürede sunmaktır. Hızlıca temelleri atıyoruz, onu da eleştiriyorlar. Hızlı çalışıyorsunuz, doğru çalışıyorsunuz eleştiriyorlar, hemen işi yapıyorsunuz eleştiriyorlar, bekleseniz onu da eleştiriyorlar. Ne yaparsak ona bir kulp takma gayretini her yerde görüyoruz." Bakan, Adalet Bakanlığı'nın gönüllü olarak yaklaşık 5 bin çalışanını depreme gönderdiğini kaydederek, depreme rağmen bölgede görev yapan çalışanlara teşekkür etti.Bozdağ ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin soruşturmasına ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Hiçbir delilin karartılmasına izin verilmedi. Kanıt toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmadı. Soruşturmaların verimli ve sonuçla yapılması için Deprem Suçları Araştırma Bürosu'nu kurduk.” Bozdağ, 6 Şubat'tan sonra depremin olduğu bölgelerde mahkemelere ara verildiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz. Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay'ın merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır."Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımına başladığını belirterek, Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." dedi.