KAMU PERSONELİ
17 Şubat 2023 - 09:15

İş arayan hemşireler dikkat! Kızılay bu şartları taşıyanları işe alacak: Yüksek maaş ile hemen başvurun!

Kızılay belirli koşulları sağlayan hemşireleri işe alıyor! Yüksek maaş kazanacaklar! Koşullar neler? İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
17 Şubat 2023 - 09:15
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İş arayan hemşireler dikkat! Kızılay bu şartları taşıyanları işe alacak: Yüksek maaş ile hemen başvurun!


Kızılay, sağlık personeli alımlarına devam ediyor ve 2023 Şubat ayında yayınladığı ilanda en az lise mezunu hemşirelerin alınacağını açıkladı. Kızılay Sağlık Anonim Şirketi, İstanbul Hastanesi'nde eksikliği gidermek için hemşire alımı yapacak. Başvuru şartları ve detayları ilan edilecek.

kızılay hemşire alımı

Hemşire Alımına İlişkin Detaylar



Kızılay Sağlık Anonim Şirketi Türkiye genelinde bulunan 3 donanımlı hastane ve 2 Tıp Merkezi için personel alımı yapacak. Alımlar, Ameliyathane Hemşiresi, Genel Yoğun Bakım Hemşiresi, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi, Sterilizasyon Teknisyeni, Servis Hemşiresi, Hemşire, Endoskopi Hemşiresi ve Ebe pozisyonları için gerçekleştirilecek. Başvuru şartları arasında, lisans veya ön lisans seviyesinde mezuniyet, en az 2 yıl İstanbul'da deneyim, hasta güvenliği odaklı çalışma, organizasyon ve koordinasyon becerileri yer alıyor. Başvurular 14 Şubat-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında online olarak yapılacak. 

kızılay hemşire alımı

Başvuru koşulları neler?

Başvuracak adayların lise ve üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun olması bekleniyor. İstanbul’da ikamet eden ve asgari 2 yıl deneyim olan hasta güvenliği odaklı çalışan organizasyon ve koordinasyon konusunda gelişmiş olan kişiler başvurularını yapabilirler.

Başvuru Tarihleri 14 Şubat'tan 1 Mart'a kadar devam edecek!

Başvuru ekranı linki: https://basvuru.kizilaykariyer.com/kgjy8fu3xyftyncstaeph2zgqs.job

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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