İş arayan hemşireler dikkat! Kızılay bu şartları taşıyanları işe alacak: Yüksek maaş ile hemen başvurun!

Kızılay, sağlık personeli alımlarına devam ediyor ve 2023 Şubat ayında yayınladığı ilanda en az lise mezunu hemşirelerin alınacağını açıkladı. Kızılay Sağlık Anonim Şirketi, İstanbul Hastanesi'nde eksikliği gidermek için hemşire alımı yapacak. Başvuru şartları ve detayları ilan edilecek.
Hemşire Alımına İlişkin Detaylar
Kızılay Sağlık Anonim Şirketi Türkiye genelinde bulunan 3 donanımlı hastane ve 2 Tıp Merkezi için personel alımı yapacak. Alımlar, Ameliyathane Hemşiresi, Genel Yoğun Bakım Hemşiresi, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi, Sterilizasyon Teknisyeni, Servis Hemşiresi, Hemşire, Endoskopi Hemşiresi ve Ebe pozisyonları için gerçekleştirilecek. Başvuru şartları arasında, lisans veya ön lisans seviyesinde mezuniyet, en az 2 yıl İstanbul'da deneyim, hasta güvenliği odaklı çalışma, organizasyon ve koordinasyon becerileri yer alıyor. Başvurular 14 Şubat-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında online olarak yapılacak.