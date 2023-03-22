KAMU PERSONELİ
22 Mart 2023 - 11:45

İş arayan lise mezunları dikkat! O üniversite yüksek maaşla personeller alacak: Kadın, erkek başvurular başladı

İş bulmak isteyen lise mezunlarını ilgilendiren haber geldi! Hangi üniversite bünyesine personel alımı yapacak? İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
22 Mart 2023 - 11:45
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İş arayan lise mezunları dikkat! O üniversite yüksek maaşla personeller alacak: Kadın, erkek başvurular başladı
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) yaptığı duyuruda, sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada başvurmak için gereken koşullar ile kontenjan sınırları ilan edildi. Lise ve lisans mezunu vatandaşlar başvuruda bulunabilir.

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesine farklı pozisyonlara uygun personel alımı yapılacak. Vatandaşlar KPSS şartının olup olmadığını merak ediyor.



Yıldız Teknik Üniversitesi

Hangi kadrolarda alım yapılacak?

Üniversite bünyesine; lise mezunu 4 erkek 8 kadın destek personeli yani temizlik görevlisi, lise mezunu 3 erkek koruma ve güvenlik personeli, lisans mezunu 3 kadın veya erkek büro personeli, lisans mezunu 1 erkek ve 1 kadın cankurtaran alımı yapılacak.

KPSS puanı gerekli mi?

Yapılacak sözleşmeli personel alımı için KPSS puanı gerekmektedir. Destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandaşlar KPSS P94 puan türüne göre; büro personeli ve cankurtaran olmak isteyen vatandaşlar ise KPSS P93 puan türüne göre başvuruda bulunmalılar.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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