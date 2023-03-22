Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) yaptığı duyuruda, sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada başvurmak için gereken koşullar ile kontenjan sınırları ilan edildi. Lise ve lisans mezunu vatandaşlar başvuruda bulunabilir. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesine farklı pozisyonlara uygun personel alımı yapılacak. Vatandaşlar KPSS şartının olup olmadığını merak ediyor.
KAMU PERSONELİ
22 Mart 2023 - 11:45
İş arayan lise mezunları dikkat! O üniversite yüksek maaşla personeller alacak: Kadın, erkek başvurular başladı
İş bulmak isteyen lise mezunlarını ilgilendiren haber geldi! Hangi üniversite bünyesine personel alımı yapacak? İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
22 Mart 2023 - 11:45