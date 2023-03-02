İş arayan lise mezunlarına büyük fırsat! Üniversitelere bu işleri yapan personeller alınacak!







O ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI YAPACAK







Devlet kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar için internet üzerinden sık sık iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Peki hangi üniversite sözleşmeli personel alımı yapacak? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Devlet üniversiteleri personel alımları ile ilgili haberlerini internet üzerinden adaylarla paylaşmaya devam ediyor. Son gelen haberlere göre lise mezunu 3 kadın temizlik görevlisi, 20 erkek temizlik görevlisi, 5 bahçe bakım görevlisi, 1 şoför, 2 diş protez teknisyeni, 1 radyoloji teknisyeni, 1 anestezi teknisyeni, 1 tesisat teknisyeni, 2 elektrik elektronik teknoloji alanı görüntü ses sistemleri teknisyeni, 1 matbaa teknoloji teknisyeni, 1 tesisat teknolojisi ve iklimlendirme elemanı, 1 bahçecilik alanında alım yapılacak.Ön lisans mezunu olarak 3 laborant ve veteriner sağlık teknikeri, 2 ağız ve diş sağlığı teknikeri, 1 sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar teknikeri, 1 inşaat teknikeri, 2 elektrik ve elektrik teknolojisi alımı ve lisans mezunu 1 gıda mühendisi ve 1 büro personeli, 1 diyetisyen, 1 programcı alımı yapılacak. Toplamda 78 kişilik kadro açıldı. Uludağ Üniversitesi personel alım başvuruları 27 Şubat tarihinde başlayarak 13 Mart tarihinde sona erecek. Başvurular şahsen Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü üzerinden yapılacak.