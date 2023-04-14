İş arayan milyonları dikkat! Şehir hastanelerine sağlık personeli ve hastane görevlisi alınacak! Başvurular başladı... Acele eden yüksek maaşlı işi kapacak

Şehir Hastanesi, Personel Alımı Yapıyor







Başvuru Süreci için Gerekenler







Nasıl Başvurulur

Şehir Hastanesi 2023 yılı için işe alım duyurusu yaptı. Duyuruda önemli sayıda sağlık personeli ve hastane çalışanı alınacağı açıklandı. İşe alım süreci 13 Nisan'da başladı ve başvurular 5 Mayıs'a kadar kabul edilecek. Hastane 21 farklı branşta 405 sağlık personelini işe almak istiyor. İşe alım süreci teknisyen, hemşire, gardiyan, güvenlik görevlisi ve diğer sağlık personeli pozisyonlarını içeriyor. Hastane ayrıca bahçe bakım ve onarım personeli, hasta bakım ve temizlik personeli ve diğer teknisyenlerden de başvuru bekliyor.Bu pozisyonlara başvurmak isteyen adayların belirli kriterlere sahip olması gerekli. Alımlar, Pamukkale Üniversitesi aracılığıyla yapılacak. Adayların en az 2022 KPSS B grubu puan almış olmaları şart. Ayrıca koruma ve güvenlik, basit bakım - onarım personeli, antrenör, şoför, hasta bakım ve temizlik personeli, tekniker, mühendis, diğer sağlık personeli, bahçe bakım ve temizlik personeli, destek personeli, ısıtma sistemleri personeli, spor uzmanı, sağlık fizikçisi, röntgen teknisyeni, diyetisyen, biyolog, fizyoterapist ve hemşire pozisyonlarına başvuracak adayların pozisyona göre en az 50, 55, 60, 65 veya 70 KPSS puanına sahip olmaları gerekiyor.İlgilenen adaylar başvurularını, Pamukkale Üniversitesi'ne şahsen yapabilir. Birden fazla başvuru iptal edileceğinden sadece bir kez başvuru yapılmalı. Başvuru süreci 13 Nisan'da başladı ve 5 Mayıs'a kadar devam edecek.