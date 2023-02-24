İş arayana cillop gibi haber! İŞKUR TYP ile personel alacak... Tam 2 bin kişi alınacak... Son gün fırsatı kaçırmayın







TYP ALIMLARI BAŞLIYOR







İş arayan insanlar internet üzerinden kamu kurumlarının yayımladığı iş ilanları ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki TYP alımları nasıl olacak? Kimler başvuru yapabilecek? Başvuru şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamalar kapsamında deprem bölgesinde çalışmak için 2000 TYP istihdamı sağlanacak. Alımlar için başvurular 20 Şubat tarihinde başladı ve 24 Şubat günü sona erecek. Alımlar afet, salgın, sosyal kriz, acil durum ve diğer sebepler yaşanması halinde çalışması için yapılacak.İŞKUR üzerinden alınacak TYP başvuru şartları ise şu şekilde belirlendi; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR kaydı olması, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli veya malullük maaşı almamak, öğrenci olunmaması ancak açık öğretim öğrencisi olanlar başvuru yapabilecek, sigorta olmaması gerekmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden ya da ALO 170 numarası aranarak yapılabilecek.