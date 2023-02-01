İş arayana devlet üniversitesinden güzel haber! KPSS’siz sürekli işçi alımı başvuruları başladı! Mezuniyet şartı yok!







BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI







Son zamanlarda devlet kurumları sık sık personel ilanı yayınlamaya başladı. Bunlardan biri de Bülent Ecevit Üniversitesi oldu. Peki Bülent Ecevit Üniversitesi personel alım şartları nedir? Başvurular nasıl olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi en fazla lise mezunu olan kişilerden 13 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 31 Ocak günü başlayarak 6 Şubat günü sona erecek. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden ya da ALO 170 çağrı merkezi numarasını arayarak yapılacak. Başvuru şartları şu şekilde belirtildi;-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak -18 yaşını doldurmak ve 35 yaşından gün almamış olmak -Affa bile uğrasa devlet güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya karşı, devlet sırlarına karşı, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak -Eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirebilmek -Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak -Kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmemiş olmak -Erkek adaylar için askerlikle ilişği olmamak -En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak -Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malullük, yaşlılık ya da emekli maaşı almıyor olmak -Güvenlik soruşturmasının olumlu olması -Öncelik hakkı olan vatandaşların bu hakkı belgelendirebilmesi -Zonguldak'ta ikamet ediyor olmak -Tam zamanlı ve vardiyalı sisteme ayak uydurabilmek