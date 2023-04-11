İş arayana devletten güzel haber! DSİ1727 işçi alacak... Hemen şartlar ve kontenjanlara bakın







HANGİ KONTENJANLARDA ALIM OLACAK?











ALIM ŞARTLARI NE OLACAK?

BAŞVURULAR NE ZAMAN? KPSS ŞARTI VAR MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri bünyesindeki eksikliği gidermek için 1727 sürekli işçi alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, farklı niteliklerde DSİ Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatına yapılan alımlar için ilan yayımlandı. Başvuru yapabilecek kişilerin ve alınacak kontenjanlarla ilgili detaylar verildi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Devlet Su İşleri bünyesindeki işçi eksikliği için 1727 sürekli işçi alımı yapılacak. Ancak henüz ilan yayımlanmadığından, kesin kontenjanlar belirlenmemiştir. Fakat beklenen alımlar sırasında aşağıdaki pozisyonlarda işçi ihtiyacı olması bekleniyor:Operatör Ağır Vasıta Şoförü Bakımcı Yağcı Ambar İşçisi Usta Akaryakıtçı Sondaj İşçisi Kompresör Operatörü Vinç Operatörü Laborant Laborant Yardımcısı Topoğraf Hidrolog Aşçı Aşçı Yardımcısı Teknisyen Bekçi Ayrıntılı başvuru koşulları ve diğer detaylar henüz açıklanmamıştır.Devlet Su İşleri'nin yapacağı 1727 sürekli işçi alımı için başvuru şartları henüz netleşmedi, ancak beklenen şartlar aşağıdaki gibidir: Türk vatandaşı olmak (Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla) 18 yaşından büyük olmak Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak Arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak Türkiye İş Kurumu'nda yayımlanan listede belirtilen meslek kollarından birine başvuru yapmak İŞKUR tarafından belirlenen son başvuru tarihi itibarıyla ilan edilen bölümlerden mezun olmak Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak Detaylı bilgilerin DSİ tarafından açıklanması bekleniyor.Devlet Su İşleri, işçi alımında adaylardan herhangi bir KPSS şartı aramayacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların değerlendirmesi için kura çekimi yapılacak. Kadro sayısının 4 katı kadar aday kurada belirlenecek ve sözlü sınava çağrılacak. Kura çekimi Bölge Müdürlüklerinde gerçekleştirilecektir. Başvurular Nisan ve Mayıs ayları içinde alınacak. Detaylı bilgiler ilerleyen süreçte DSİ tarafından açıklanacak.