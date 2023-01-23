













İŞKUR İŞ BAŞVURULARI







İş arayana güzel haber! İşkur online başvuru açıldı! İşçi, temizlik görevlisi ve satış danışmanı kadrolarında işlere personel alınacak! 18-60 yaş arası en az ilköğretim mezunları acele edin başvurun. İşkur üzerinden bir çok iş alımı ilanı yayınlandı. Güvenlik elemanı, işçi, temizlik personeli olarak başvurabileceğiniz kadrolar için istenilen şartlar ise belli oldu. En az ilkokul mezunluğu şartı aranan işe başvuru koşullarına ilişkin detaylar haberimizde...İşkur üzerinden binlerce personel alımı gerçekleştirilecek. Bazı kadrolar için sadece ilkokul mezunluğu aranacak. Bir çok kişinin işe alınacağı iş başvuruları ilişkin detaylar haberimizde... İşkur için online başvuru ekranı açıldı. 16526 işçi, 2672 temizlik görevlisi, 1968 satış danışmanı alacak kurumlar ve şartları belli. 18 ve 60 yaş arasında kişilerin başvurabileceği ilanlar ayrıntılı olarak açıklanmış. Başvurular için sınav şartı aranmayacak. KPSS'siz de başvurulabilecek ilanın detayları ise ilan detaylarında tek tek açıklandı. Başvurular için aranacak ilk şartlardan biri öncelik TC vatandaşı olmak. En az yaşının 18 olması. 60 yaşından da küçük olmak. Engel durumunun olmaması. Sağlık durumunun elverişli olması. Vardiyalı çalışmaya yatkın olmak. Aktif olabilmek. İŞKUR'un ilan sayfasına giderek size uygun pozisyonlara başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kamu haklarından yasaklı olmamak.