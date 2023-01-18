KAMU PERSONELİ
18 Ocak 2023 - 15:50

İş arayana hastanelerden güzel haber! O hastanelerde çalışacak hasta kabul kayıt görevlisi aranıyor! İŞKUR'dan başvuran işi kapacak!

Hastanede görev almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Özellikle alımlar için KPSS şartı yer almazken özel hastaneler için alımların yapılacağı duyuruldu. Başvuru ekranı ve şartlar açıklandı. İşte İŞKUR hastane alımlarına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.

KAMU PERSONELİ
18 Ocak 2023 - 15:50
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İş arayana hastanelerden güzel haber! O hastanelerde çalışacak hasta kabul kayıt görevlisi aranıyor! İŞKUR'dan başvuran işi kapacak!
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İŞKUR üzerinden güncel personel alımları tüm hızıyla devam ederken gelen son dakika haberleriyle hasta kabul kayıt görevlisi alınacağı bilgisi verildi. Hastanelerde çalışacak hasta kabul kayıt görevlisi alınırken şartlar açıklandı. İşte, KPSS şartı olmadan alınacak alımlar için detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-En az lise mezunu olmak



-Sağlık sektörü üzerinde deneyim olması

-Office programlarına hakim olmak

-Dış görünüşüne özen göstermek

-İletişim ve planlama becerisine hakim olmak

-Fatura ve provizyon işlemlerinde başarılı olmak

-Hizmet ve çözüm odaklı çalışmaya uygunluk

-Ekip çalışmalarına yatkın olmak 

hastane personel alım kadroları

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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