İş arayana İŞKUR’dan büyük müjde! 18 bin 208 işçi alınacak... İş bulamıyorum derdine son... İşte açık iş ilanları













ARAMA FİLTRESİ İLE İLANLARA ULAŞILIYOR

Türkiye İş Kurumu, Türkiye'nin resmi iş bulma platformu olarak çalışmaktadır ve iş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek işe alımları sağlamaktadır. İŞKUR, her yıl farklı sektörlerden iş ilanları yayınlayarak binlerce kişiye istihdam olanağı sunmaktadır. 2023 yılında da işe alım ilanlarına devam eden İŞKUR, özellikle kontenjanı yüksek beden işçisi alımlarıyla dikkat çekmektedir. Şubat ve mart aylarında yayınlanacak yeni ilanlarla birlikte farklı sektörlerden iş ilanlarına başvuru yapmak mümkündür. İŞKUR üzerinden yapılan başvurular, işverenler tarafından incelenerek adaylarla görüşme yapılır ve uygun görülen adaylar işe alınır.Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden iş arama bölümünden pozisyonları ve ilanları inceleyebilir, başvuru yapmak için gerekli şartları öğrenebilirler. Başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR'a kayıtlı iş arama merkezleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Adayların, iş ilanlarında belirtilen nitelikleri taşıması ve ilgili belgeleri tamamlaması gerekmektedir. İşverenlerin belirlediği özelliklere uygun adaylar işe alınır ve istihdam edilir.İŞKUR, hem özel sektör hem de kamu kurumları için işe alım ilanları yayınlıyor ve bu ilanlar genellikle İŞKUR internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. İlgili ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle İŞKUR sistemine kaydolmaları gerekiyor. Kayıt işlemini tamamlayan ve iş arayan olarak kaydolan kişiler, İŞKUR üzerinden pozisyona özgü arama yaparak ilgili ilanları görüntüleyebiliyorlar. İŞKUR üzerinden yapılan işe alım başvurularında, ilgili ilanda belirtilen niteliklere uygun olarak başvuru yapmak son derece önemli. Başvuruda bulunacak adayların ilgili ilanda belirtilen şartları sağlamaları ve başvurularını zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor. Adayların, başvuruda istenilen belgeleri tam ve doğru bir şekilde hazırlamaları ve ilana uygun bir şekilde başvuruda bulunmaları işe alım sürecinde olumlu bir etki yaratabilir. İşe alım sürecinde, adayların sağlık durumu, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gibi konular da dikkate alınabiliyor. Bu nedenle, adayların işe alım süreciyle ilgili tüm detayları önceden araştırmaları ve ilgili şartları karşıladıklarından emin olmaları gerekiyor. İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yayınlanan işe alım ilanları düzenli olarak güncelleniyor ve yeni ilanlar yayınlanabiliyor. Bu nedenle, iş arayanların İŞKUR internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri ve ilanlara zamanında başvurmaları önem taşıyor.