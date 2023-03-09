İş arayana İŞKUR'dan son dakika duyurusu! Yüksek maaşla personel alımı başladı! Temizlik personeli, güvenlik görevlisi binlerce personel alınacak. İŞKUR iş ilanı yayınladı. Beklenilen iş ilanları gelmeye devam ediyor. 2023 yılı ile birlikte İŞKUR üzerinden pek çok personel alım ilanları yayınlanmaya başladı. 9 bin TL maaş ile pek çok kuruma alımlar yapacak. Kadro dağılımları ise açıklandı. İşte detaylar...
İŞKUR PERSONEL ALIYORİşkur üzerinden iş ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre pek çok alım gerçekleştirilecek. Memur, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve işçi alım ilanı yayınlandı. Buna göre pek çok kadroda alım gerçekleştirilecek. İşkur'a kayıtlı olmanız ve işsiz olmanız şartıyla alımlara başvuruda bulunabilecek. İşte başvurulara ilişkin diğer ayrıntılar...
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre en az ilkokul mezunu bile personel alımı gerçekleştirilecek. Kadrodan kadroya değişiklik gösteren alımlarda, kişinin eğitim seviyesi de değişiklik gösterebilir. KPSS puanıyla pek çok kurum için memur, sözleşmeli personel, vasıflı ve vasıfsız eleman, temizlik personeli ve işçi alım ilanı yapılacaktır. 2023 yılın İŞKUR üzerinden özel ve kamuda görevlendirilmek üzere 19 bin personel alımı gerçekleştirilecektir. İşkur sistemine giriş yaparak size uygun ilanları görüntüleyebilirsiniz.