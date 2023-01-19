İş arayana rahat nefes aldıracak ilan açıldı! İŞKUR 20 binden fazla kişi arıyor! 8 bin 500 TL maaşla temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve işçi personel alımı yapacak







İŞKUR DUYURDU 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ EN AZ 8 BİN 500 TL MAAŞLA PERSONEL ALIMI YAPACAK! TEMİZLİK GÖREVLİSİ, GÜVENLİK GÖREVLİSİ...







KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR yeni personel ilanlarını yayınlamaya devam ediyor: 16.558 işçi, 2.895 temizlikçi ve 1.323 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Arayış 12 Ocak 2023'te başladı. İlkokul mezunu herkes başvurabilir. İşte İŞKUR kadro ilanının arama detayları...İŞKUR yeni personel ilanlarını yayınlamaya devam ediyor: 16.558 işçi, 2.895 temizlikçi ve 1.323 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Arayış 12 Ocak 2023'te başladı. İlkokul mezunu herkes başvurabilir. İşte İŞKUR kadro ilanının arama detayları... İŞKUR üzerinden personel alımı yeni yılda dikkat çekiyor. Pek çok farklı pozisyon için personel alımlarının yapılacağı duyurulurken, vatandaşlar da hangi alanlarda talep olduğunu araştırıyor. İŞKUR'un internet sitesi, yer personeli alımı için işçi, temizlikçi ve güvenlik görevlisi alımının başladığını duyurdu. İşte İŞKUR eleman ilanı başvurusu ile ilgili bilgilerİŞKUR üzerinden personel alımı yeni yıla dikkat çekiyor. Pek çok farklı pozisyon için personel alımlarının yapılacağı duyurulurken, vatandaşlar da hangi alanlarda talep olduğunu araştırıyor. İŞKUR'un internet sitesi, yer personeli alımı için işçi, temizlikçi ve güvenlik görevlisi alımının başladığını duyurdu.İş arayan vatandaşların ilk adresi İŞKUR oldu ve yeni ilanlar çıktı. Bu uygulama kapsamında İŞKUR üzerinden işe alınan personeller için genel başvuru koşulları aşağıdaki gibidir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, En az 18 yaşını doldurmuş olması, En az ilkokul mezunu olması, (Bu şart ilana göre değişiklik göstermektedir) Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması, Çalışanların iletişim becerilerinin yüksek olması, Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek olması, Aktif ve dinamik bir şekilde çalışma sistemine uyum sağlayabilmesi, Kamu haklarından mahrum olmaması, Adli sicil kaydının temiz olması,