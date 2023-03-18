İş arayanlar bu duyuru size! MEB tam 5 bin personel alımı yapacak: Başvuru şartları açıklandı







MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI







Kamu personeli olmak isteyen vatandaşlar için Milli Eğitim Bakanlığı personel alımları netleşti. Bakan tarafından açıklanan personel alım şartları ne olacak? Başvurular ne zaman yapılacak? Başvurular internet üzerinden mi olacak? 5 bin personel alımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 5 bin sözleşmeli personel alımları başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan duyuruya göre özellikle deprem bölgesi illeri başta tutulmak üzere alımlar başlatıldı. Personeller merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek.Belirlenen kadrolara göre merkez teşkilatlarına 250 büro personeli, 4 avukat alımı yapılacak. Taşra teşkilatına ise 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat alımı olacak. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yakın zamanda paylaşılacak.