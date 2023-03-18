KAMU PERSONELİ
18 Mart 2023 - 16:00

İş arayanlar bu duyuru size! MEB tam 5 bin personel alımı yapacak: Başvuru şartları açıklandı

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar için bir müjde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin personel alımı yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
18 Mart 2023 - 16:00
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İş arayanlar bu duyuru size! MEB tam 5 bin personel alımı yapacak: Başvuru şartları açıklandı
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Kamu personeli olmak isteyen vatandaşlar için Milli Eğitim Bakanlığı personel alımları netleşti. Bakan tarafından açıklanan personel alım şartları ne olacak? Başvurular ne zaman yapılacak? Başvurular internet üzerinden mi olacak? 5 bin personel alımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 5 bin sözleşmeli personel alımları başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan duyuruya göre özellikle deprem bölgesi illeri başta tutulmak üzere alımlar başlatıldı. Personeller merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek. 



MEB 5 Bin Personel Alımı

Belirlenen kadrolara göre merkez teşkilatlarına 250 büro personeli, 4 avukat alımı yapılacak. Taşra teşkilatına ise 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat alımı olacak. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yakın zamanda paylaşılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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