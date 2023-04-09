İş arayanlar bu haber size! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 517 personel alacak: Onlarca meslekten kadro açıldı







HANGİ MESLEKLERDE ATAMA OLACAK?











NE ZAMAN YAPILACAK?

11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek atamalarla, Türkiye'deki kamu kurumlarında çalışacak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 48 bin 556'ya ulaşacak. Bu atamalar, devletin şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik sağladığı istihdam olanaklarını artırmayı hedeflemektedir.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarından oluşan 517 kişiyi kamu kurum ve kuruluşlarına atayacaklarını duyurdu. Bu kapsamda, 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek bir törenle bu kişilere istihdam imkanı sağlanacak.Noter huzurunda gerçekleştirilecek törenle, 146 hak sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına atanacak. Bu atamalar, farklı meslek gruplarından insanları kapsıyor. Arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, diş tabibi, eczacı, hemşire, öğretmen, psikolog ve mühendis gibi pek çok farklı meslek grubu, bu atamalarda yer alacak.Yapılacak atamalar arasında, 243 kişi memur, 102 kişi hizmetli ve 26 kişi sürekli işçi unvanlı kadrolara atanacak. Bu sayılar, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadroların çeşitliliğini yansıtıyor ve farklı meslek gruplarından insanların istihdam edilmesine olanak sağlıyor.