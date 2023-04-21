İş arayanlar bu ilan tam size göre! DSİ en az lise mezunu 908 personel alacak: Başvuru şartları açıklandı!













Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla, en az ilkokul mezunu olanlar için 908 kadrolu işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımların birçok il ve bölgede gerçekleştirileceği belirtilirken, detaylar haberimizde yer alıyor. DSİ, taşra teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı unvanlarda en az ilkokul mezunu 908 işçi alımı için Resmi Gazete'de ilan yayımladı. Alınacak personeller sürekli kadroda görev yapacak ve adaylar kura çekimi ile belirleneceklerdir. Başvuruların İŞKUR üzerinden elektronik, şahsen veya telefonla 22 Nisan 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, personel alımında farklı unvanlarda kadro ve sayı dağılımını duyurdu. Bu kapsamda, Teknisyen (Makine, Yer Altı Suları, Bilgisayar, Pompa, Harita Tapu Kadastro, İklimlendirme ve Soğutma, Hidrolik Pinömatik, Jeofizik, Su Dağıtım), Bekçi, Akaryakıtçı, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Bahçıvan, Boyacı Badanacı, Düz İşçi, Hidrolog Yardımcısı, Kaloriferci, Laborant Yardımcısı, Sıhhi Tesisatçı ve Sürveyan gibi farklı pozisyonlar için en az ilkokul mezunu olan adaylar alınacaktır. Adayların belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır ve bu çekim 3 Mayıs 2023 tarihinde 09:00 – 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu alımlarla birlikte, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı bünyesinde sürekli kadrolu işçilerin istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan personel alımında, adayların başvuru yapabilmesi için bazı ortak şartlar belirtilmiştir. İlk olarak, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin bir, dört, altı ve yedi numaralı alt bentlerinde yer alan koşullarına uymaları gerekmektedir. Buna ek olarak, başvuranların 18 yaşından büyük olmaları olmaları, kanunda belirtilen suçlardan mahkum olmamış olmaları, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları, görevlerini yapmalarını engelleyebilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekmektedir. Başvuruda bulunacak adayların ayrıca, ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olmaları şartı aranmaktadır. Bunun yanı sıra, belirli yaş sınırları da mevcuttur ve alınacak personeller için 30, 35 ve 40 yaş sınırları belirlenmiştir. Adayların bu şartları karşılamaları durumunda başvurularını yapabilecekleri ve kura çekimi sonucuna göre personel alımında yer alabilecekleri belirtilmektedir.