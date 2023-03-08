KAMU PERSONELİ
08 Mart 2023 - 19:45

İş arayanlar bu listeye bakmadan geçmesin! En az 9000 TL maaşlı onlarca iş ilanı yayınlandı!

İş arayan insanların yüzünü güldürecek ilanlar internet üzerinden paylaşılmaya devam ediyor. Peki hangi kurum hangi şartlarda personel alımı yapacak? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
08 Mart 2023 - 19:45
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İş arayanlar bu listeye bakmadan geçmesin! En az 9000 TL maaşlı onlarca iş ilanı yayınlandı!
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Devlet kurumlarında çalışmak isteyen ve araştırmalarına devam eden adaylar için yüz güldürecek bir haber geldi. İŞKUR üzerinden başvuru yapılacak alımlar hangileri? Hangi kadrolarda alım yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR DEVLET KURUMLARI İŞ İLANLARI

Devlet kurumları personel alımlarını İŞKUR üzerinden yayımlamaya devam ediyor. Bu hafta alım yapılacak olan kurumlar ve kadrolar şu şekilde; Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü 1 Genel beden işçisi, İzmir Devlet Su İşleri İkinci Bölge Müdürlüğü 1 büro işçisi, Türk Alman Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4 temizlik görevlisi, Lavanta Oteli 1 servis elemanı,



İŞKUR Açık İş İlanları

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 9 temizlik görevlisi, Alaçatı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 temizlik görevlisi, 2 resepsiyon görevlisi, Sulakyurt Belediye Başkanlığı 1 sıhhi tesisatçı, 2 plastik boru tesisatçısı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 13 veri giriş kontrol işletmeni, 2 bilgisayar programcısı, Ordu Üniversitesi 4 temizlik görevlisi, Bayburt Üniversitesi 2 temizlik görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 25 beden işçisi, 3 traktör şoförü, 1 inşaat boyacısı, 2 bulaşıkçı, Tefenni Belediye Başkanlığı 1 bahçe bakım elemanı alımı yapacak. İlanlar 6- 10 Mart tarihlerinde başvuruya açık olacak. Adaylar başvurularını İŞKUR internet sitesi üzerinden ya da ALO 170 hattını arayarak oluşturabilecekler. Başvuru için genel olarak belirlenen şartlar şu şekilde belirlendi; En az ilkokul mezunu olunması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, kamu haklarından mahrum edilmemek, görevi yapmaya engel olacak fiziki ve ruhsal bir engelin olmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması, suç hükmü olmaması, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu olması, 18 yaşını tamamlamak, 35 yaşını geçmemek gerekiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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