İş arayanlar dikkat! Aselsan bu branşlarda dolgun maaşla personeller alacak: Lise, önlisans, lisans mezunlarına duyuruldu: O şart kaldırıldı













Aselsan, 4 farklı ünvan için yüksek maaşlı personel alımı yapacağını duyurarak güncel personel alım ilanını yayınladı. Başvuruları kabul etmek üzere resmi internet sitesi üzerinden başvuru şartlarını ve tarihlerini açıklayan Aselsan, kamu adaylarının başvuru yapabilmesi için gerekli şartları belirtti. Başvurular online olarak gerçekleştirilecek. Aselsan'ın sunduğu iş ilanı, kariyer hedefleri doğrultusunda çalışmak isteyen personel adayları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Aselsan'da çalışmak isteyen adayların şirketin çalışma koşullarını bilmesi gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce, ilanın sunduğu şartları inceleyip bu özelliklere sahipseniz başvuruda bulunmanız önerilir. İşte Aselsan'ın yayınladığı başvuru şartları...Aselsan, mühendislik, teknisyenlik, üretim planlama mühendisi ve program kalite mühendisi olmak üzere 4 farklı meslek grubundan personel alımları yapacak. Başvuru sürecinde adaylardan tecrübe şartı aranmamaktadır. Tam zamanlı çalıştırılacak personeller, merkez teşkilatta Ankara bölgesinde istihdam edilecektir. Mühendislik bölümü için başvuru yapacak adayların iletişim kabiliyetlerinin yüksek olması, bilgi paylaşımına açık olmaları ve ekip çalışmasına yatkın olmaları beklenmektedir. Güncel teknolojik gelişmeleri takip ediyor olmak ve öğrenmeye istekli olmak da temel şartlardandır. Adayların mezun oldukları üniversitelerin mühendislik veya teknoloji fakültesi olması ve elektrik, elektronik, endüstri mühendisliği, elektronik ve haberleşme, makine veya bilgisayar bölümlerinden lisans eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.Aselsan, program kalite mühendisliği, teknisyenlik, ve mühendislik gibi 4 farklı meslek grubundan personel alımı yapacak. Program kalite mühendisliği pozisyonu için adayların endüstri mühendisliği, elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği, yüksek mühendislik veya makine mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca, bu bölümlerden mezun olanların yanı sıra iyi bir İngilizce seviyesi olan adaylar tercih edilecektir. Her iki cinsiyetten adaylar başvuruda bulunabilir. Teknisyenlik için ise lise mezunu adaylar arasından seçim yapılacak ve öncelik, Savunma Sanayi'nde daha önce çalışmış ve deneyimli adaylara verilecektir. Mühendislik pozisyonu için adaylarda iletişim kabiliyeti yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen özellikler aranmaktadır. Adayların elektrik, elektronik, endüstri mühendisliği, elektronik ve haberleşme, makine veya bilgisayar bölümlerinden birinde lisans eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Tam zamanlı çalışacak olan personeller, merkez teşkilatında Ankara bölgesinde istihdam edilecektir.