İş arayanlar dikkat! Belediyeye su sayacı okuma personeli alınacak: Yüksek maaşla, en az lise mezunları için duyuruldu







SAYAÇ OKUMA ELEMAN PERSONELİ ALINACAK!







Su sayacı okuma eleman personeli için ilan verildi. İlanda adaylar için gerekli şartlar belirtildi. Adaylar için başvuru şartları nelerdir? Başvuru için son tarih ne zamandır? Hangi şehirlerde alım yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde.Su sayacı okuma elemanı kadrosu dahilinde personel alımı yapılacaktır. Personel alımı için ilan verildi. İlana göre lise mezunu olan kişiler başvuruda bulunabilecekler. 27 Mart 2023 tarihi başvuru için son tarihtir.Bilecik Pazaryeri Belediyesi Başkanlığı ilanda bulundu. İŞKUR üzerinden ilan yayınlandı. İş ilanlarında belirlenen şartları sağlayan kişiler 23 Mart 2023- 27 Mart 2023 tarihleri arasında başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular www.iskur.gov tr internet adresinden gerçekleştirilecektir. Asıl lise 28 Mart 2023 tarihinde internet adresi üzerinden yayımlanacaktır. Sayaç okuma belgeleri Pazaryeri Belediyesi Yazı İleri Müdürlüğüne sunulmalıdır. Belirlenen belgeler kuruma 29 Mart 2023 tarihi 17:00'a kadar iletilmesi gerekmektedir. 30 Mart 2023 kurum tarafından belge kontrolü gerçekleştirilecektir. 31 Mart 2023 saat 10:00 tarihinde Belediye Kültür Merkezinde noter kura çekilişi yapılacaktır. Asıl ve yedekler belirlenecektir. Belirlenen kişiler uygulamalı ve sözlü sınava tabii tutulacaktır. 3 Nisan 2023 saat 11:00 tarihinde İtfaiye Birimi'nde sınavlar gerçekleştirilecektir.