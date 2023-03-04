İş arayanlar dikkat kesilsin! Devlet üniversitesi 770 memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar için o üniversiteden müjdeli bir haber
geldi. Peki hangi şartlarda personel alımı olacak? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O ÜNİVERSİTEDEN İŞ ARAYANLARA MÜJDE
Son gelen haberlere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi 4B'li sözleşmeli personel alımı yapacak. Üniversitenin personel alım başvuruları 13 Mart tarihine kadar devam edecek. Başvurular aday tarafından şahsen Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü üzerinden yapılacak. Adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4. maddesine göre yer alan Sözleşmeli Personel kapsamında istihdam edilecek. Adaylar KPSS B grubu puanlarına göre sıra sistemiyle alınacak. Necmettin Erbakan Üniversitesi personel adayları için genel şartlar şu şekilde belirlendi; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde yer alan suçları süresi bile geçse kasten işlenen bir suçtan ceza almamak, affa bile uğrasa devlete ve anayasal düzene karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suç ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık suçlarından mahkum edilmemek, erkek adaylar için askerlikle hiçbir ilişiği olmaması, 657 sayılı kanun kapsamında görevini yapmaya engel fiziki ve ruhsal bir engelinin olmaması gerekiyor. adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4B maddesinde yer alan; 'İstihdam edilen adayların hizmet sözleşmesine karşı şekilde hareket etmeleri durumunda sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi halinde bir sene geçmediği sürece kurumların personel kadrolarına istihdam edilemeyecekleri' maddeleri kapsamında işe alınacaklar. KPSS B grubu 2022 sınavında P93, P94 puanlarının esas alınacağı öğrenildi.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM ÖZEL ŞARTLAR VE BELGELER
Üniversite sözleşmeli personel alımında istenen özel şartlar şu şekilde belirlendi; Belirlenen pozisyonlar için istenen bölümlerden mezun olunması, 18 yaşının tamamlanmış olması, emeklilik ve yaşlılık maaşı almıyor olmak, görev teşkil etmeye engel bir engel olmaması, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için 5188 sayılı kanunun 14. maddesi kapsamında güvenlik ile ilgili fakülte ve meslek yüksek okullardan mezun olan vatandaşlar için silah eğitimi harici temel eğitim şartı aranmayacak. Üniversite personel alımına başvuru yapmak için ilanın yayımlanmasından sonraki 15 iş günü içinde kimlik kartı, diploma ya da mezuniyet belgesi, kadrolar için varsa istenen özel belgeler, tecrübe gereken kadrolar için SGK
hizmet dökümü e-Devlet sisteminden barkodlu olarak alınmış belge, 2022 KPSS sonuç belgesi, askerlik durumu belgesi, adli sicil kaydı, destek personeli için ehliyet, güvenlik görevlisi kadrosu için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı götürülmesi gerekiyor.