İş arayanlar dikkat! Sayılı günleriniz kaldı: Bakanlığa tamı tamına 31.600 personel istihdam edilecek: Bu alımı kaçıran pişman olur!

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber
Sağlık Bakanlığından geldi. Bu şehirler de yaşayanların ilgisini çekecek iş ilanı için detaylar haberimizde…
31 BİN 600 PERSONEL ALINACAK. BAKANLIK AÇIKLADI. İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI...
Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli sağlık çalışanının istihdamı için ilan yayınladı. Başvuru yapacak olan adayların branş tercihinde bulunmak için son tarih 03.04.2023’e kadardır. Adaylar tercihlerini ÖSYM web sitesi üzerinden yapabilirler. Sağlık Bakanlığı yapılacak 2. İstihdam projesi İŞKUR ve ÖSYM aracılıkları ile yürütüleceğini açıkladı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi: "KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun" dedi. Bakan Koca, personel alım süreci ile alakalı bilgiler paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun.
SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığı 31.000 600 Sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'nın kamu kuruluşlarına bağlı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4(B) maddesi ve Medeni Kanun'un 45/A maddesi kapsamında 31 bin 600 sözleşmeli sağlık çalışanı istihdam edilecek. 663 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kararnamesi. Merkezi Yerleştirilen Kamu Görevlisi Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından kabul edilmiştir. Adaylar, 28 Mart 2023- 3 Nisan 2023 tarihleri arasında T.C.'nin internet sitesi üzerinden ve Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak tercihlerini yapabilirler. Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek bunu yapabilirsiniz. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığı'na postalanan veya doğrudan gönderilen öncelik listeleri geçerli değildir.
BRANŞ DAĞILIMI...
Kadro ve branş dağılımları resmî gazete ilanlarında belirtilmiştir.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMLARI ŞÖYLE OLACAK;
BİYOLOG 28 28 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102 102 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 100 100 DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 41 41 DİYETİSYEN 255 255 EBE 1.530 1.530 FİZYOTERAPİST 510 510 HEMŞİRE 867 5.202 6.069 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 28 28 ODYOLOG 26 26 PERFÜZYONİST 25 25 PSİKOLOG 255 255 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 33 33 SOSYAL ÇALIŞMACI 91 91 SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 480 480 SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 87 87 SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439 439 SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 521 521 SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 16.463 16.463 SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 22 22 SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 315 315 SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 153 153 SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 102 102 SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 131 131 SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 204 204 SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 25 25 SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 510 510 SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 510 510 SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 183 183 SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.122 1.122 SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 51 51 SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 119 119 SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 153 153 SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 51 51 SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 20 20 SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 28 28 SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 20 20 SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 420 420 SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 53 53 SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 13 13 SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 50 50 SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 62 62 SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 200 200 TOPLAM 1.665 21.709 8.226 31.600