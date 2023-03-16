İş arayanlar fırsat az önce duyuruldu! Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS puanı olan personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları







KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞİTLİ KADROLARDA 102 PERSONEL ALIMI YAPACAK!







ÖZEL ŞARTLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü, büro personeli, beton teknikeri, ulaştırma teknikeri, elektronik teknikeri, inşaat teknikeri, avukat, şehir plancısı, mimar, jeofizik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi ve makine mühendisi gibi farklı kadrolarda personel alımı yapacaktır.Toplamda 102 personel alımı yapılacak ve başvurular "Kariyer Kapısı" internet adresi üzerinden 14 Mart 2023 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir. Başvuruların son günü olan 28 Mart 2023 tarihinde saat 23:59'da başvuru süreci sona erecek. Adayların ilgili şartları karşılaması gerekmektedir.- Mühendis, teknisyen, mimar, şehir plancısı ve avukat pozisyonları için başarılı bir aday, seyahat ve/veya saha çalışmasına uygun olmalıdır. - Ulaşım ve Trafik Hizmetleri Teknikeri pozisyonu için adayın B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. - Avukat pozisyonu için adayın avukatlık ruhsatına sahip olması gerekir. - Büro Elemanı pozisyonu için adayın bilgisayar sertifikası veya üniversitede bilgisayar kursu aldığını gösteren transkript sahibi olması gerekmektedir. - Tüm pozisyonlar için adayların 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS B grubu) ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olması gerekmektedir.