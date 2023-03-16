Karayolları Genel Müdürlüğü, büro personeli, beton teknikeri, ulaştırma teknikeri, elektronik teknikeri, inşaat teknikeri, avukat, şehir plancısı, mimar, jeofizik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi ve makine mühendisi gibi farklı kadrolarda personel alımı yapacaktır.
KAMU PERSONELİ
16 Mart 2023 - 22:15
İş arayanlar fırsat az önce duyuruldu! Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS puanı olan personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları
Karayolları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Toplamda 102 personel alımı gerçekleştirilecek.
KAMU PERSONELİ
16 Mart 2023 - 22:15