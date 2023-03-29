İş arayanlar hemen baksın! Üniversiteye tam zamanlı, yüksek maaşla çalışacak personeller alınacak: Bu şartlara dikkat!







SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KONTENJANLARI







BAŞVURU KOŞULLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlanırken istihdam edilmek üzere farklı alanlarda yüksek maaşlı olarak personel alımı başladı. Adaylarda aranan şartlar ve kontenjan bilgisi paylaşıldı.1 Yazılım Geliştirme Uzmanı1 Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde şartlara uygunluk aranıyor. -En az 4 yıllık eğitim veren üniversite bölümlerinden mezun olmak. -Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerini tamamlamış olmak.