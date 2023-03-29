KAMU PERSONELİ
29 Mart 2023 - 23:45

İş arayanlar hemen baksın! Üniversiteye tam zamanlı, yüksek maaşla çalışacak personeller alınacak: Bu şartlara dikkat!

İş arayanlara müjdeli haber gelirken Karadeniz Teknik Üniversitesi üzerindeki personel açığını karşılamak üzere farklı alanlarda sözleşmelerde personel alımı yapılacağı duyuruldu. Üniversitelerde gerekli şartlar açıklanırken son başvuru tarihi belli oldu.

KAMU PERSONELİ
29 Mart 2023 - 23:45
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İş arayanlar hemen baksın! Üniversiteye tam zamanlı, yüksek maaşla çalışacak personeller alınacak: Bu şartlara dikkat!
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Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlanırken istihdam edilmek üzere farklı alanlarda yüksek maaşlı olarak personel alımı başladı. Adaylarda aranan şartlar ve kontenjan bilgisi paylaşıldı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KONTENJANLARI

1 Yazılım Geliştirme Uzmanı



1 Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı

üniversite iş alımı başladı

BAŞVURU KOŞULLARI

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde şartlara uygunluk aranıyor.

-En az 4 yıllık eğitim veren üniversite bölümlerinden mezun olmak.

-Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerini tamamlamış olmak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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