İş arayanlar KPSS'siz alınacak! PTT dev personel alımını başlattı: Bu işleri yapacak eleman aranıyor

İş bulmakta güçlük çekenler farklı işlerde başvuru şartları araştırmaktadır. PTT tarafından verilmiş olan bu fırsat ile yeni iş imkanları ortaya çıktı. Başvuru şartlarının az olmasından kaynaklı olarak işçi alımları çok olacaktır.
PTT Başvuru Şartları
• Türk vatandaşı olmalı, • İş pozisyonuna uygun diplomaya sahip olmalı, • 18-35 yaş aralığında bulunmalı, • Askerliğini tamamlamış olmalı, • Akıl sağlığı yerinde olmalı ve buna dair sağlık raporu sunmalı, • Emeklilik haklarından yararlanmamış olmalı, • Güvenlik soruşturması sonucunda olumsuz veri çıkmamalı, • Kamu ile ilgili işten çıkarılma durumu olmamalı, Bu şartlar ön koşuldur. Bunların yanında her pozisyona uygun özel şartlar da bulunmaktadır.