KAMU PERSONELİ
01 Mart 2023 - 22:45

İş arayanlar KPSS'siz alınacak! PTT dev personel alımını başlattı: Bu işleri yapacak eleman aranıyor

PTT'de dev fırsat. Az başvuru şartı ile işçi alımları açılacak. Bu sayede artık işsiz kalan vatandaş kalmayacak.

KAMU PERSONELİ
01 Mart 2023 - 22:45
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İş arayanlar KPSS'siz alınacak! PTT dev personel alımını başlattı: Bu işleri yapacak eleman aranıyor
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 İş bulmakta güçlük çekenler farklı işlerde başvuru şartları araştırmaktadır. PTT tarafından verilmiş olan bu fırsat ile yeni iş imkanları ortaya çıktı. Başvuru şartlarının az olmasından kaynaklı olarak işçi alımları çok olacaktır.

ptt

PTT Başvuru Şartları



• Türk vatandaşı olmalı,

• İş pozisyonuna uygun diplomaya sahip olmalı,

• 18-35 yaş aralığında bulunmalı,

• Askerliğini tamamlamış olmalı,

• Akıl sağlığı yerinde olmalı ve buna dair sağlık raporu sunmalı,

• Emeklilik haklarından yararlanmamış olmalı,

• Güvenlik soruşturması sonucunda olumsuz veri çıkmamalı,

• Kamu ile ilgili işten çıkarılma durumu olmamalı,

Bu şartlar ön koşuldur. Bunların yanında her pozisyona uygun özel şartlar da bulunmaktadır.

Başvurular Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

Başvuru tarihi henüz belirlenmemiştir. Lakin en yakın süre zarfı içerisinde başvuru yapılacağı tahmin edilmektedir. Başvurular internet üzerinden PTT sitesi ile yapılacaktır. İnsan kaynaklarının hazırlamış olduğu başvuru formunu doldurmak ise yeterlidir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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