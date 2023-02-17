İş arayanlar KPSS'siz işini buldu! AFAD şartı taşıyanları istihdam edecek: Başvuru tarihi açıklandı!

AFAD PERSONEL ALACAK!
Türkiye’de yaşanan depremin ardından AFAD’a başvuru yapmak isteyen çok fazla vatandaş oldu. AFAD ise konu ile ilgili olarak yeni bir ilan açılacağını duyurdu.
AFAD Merkez Teşkilatı tarafından yapılacak olan alımlar için tarih 20 Şubat’ta başvurular başlayacak. 24 Şubat’a kadar sürecek olan başvurularda ise KPSS şartı aranmıyor. AFAD’a alınacak personel ile ilgili olarak başvuru şartlar belirlendi. Adaylardan taşımaları gereken şartlar açıklandı. İşte AFAD’a alımı yapılacak personel için belirlenen kriterler: AFAD tarafından yapılan açıklamada, “5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un Geçici 8 inci maddesi uyarınca giriş (sözlü) sınavı ile naklen 7 (yedi) adet Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi alımı yapılacaktır.” denildi
BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR
AFAD'ın başvurusunda ise Kanunun yürürlüğe girdiği 30.11.2022 tarihi itibarıyla genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş yıl görev yapmış olmak şartına dikkat edilmeli.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK ?
1. AFAD’A başvurular 20 Şubat saat 10.00’dan 24 Şubat 2023 saat17.00’a kadar yapılabiliyor. Başvurular e-Devlet’ten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacak. 2. Kariyer Kapısı’ndan başvuru yapamayanlar ise başvuru yapamayacak. 3. Son başvuru tarihinden sonra ise verilen bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır. 4. Başvuruların hatasız, eksiksiz olmasına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılarak yapılan yanlışlıklarda başvuru sahibinin kusuru sayılacaktır. 5. Adaylar yapılan başvurularını “Başvurularım” sekmesinden takip edebilecekler. BAŞVURU YAPMAK İÇİN