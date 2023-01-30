İş arayanlara 8 İlde yeni iş kapısı! Öğretmenevlerine 10-12 Bin TL maaşla personel alımı yapılacak! KPSS şartı yok, herkes başvurabilir! İşte ilan detayları ve başvuru şartları

İŞKUR resmi sitesi aracılığıyla son dakika
açıklamaları geldi. Yapılmış olan açıklamalarda 8 farklı öğretmenevi için farklı kadrolar olmak üzere birçok personel alımlarının yapılacağı bilgisi bulundu. İşte detaylar…
HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMLARI OLACAK?
Genel Alan Temizleme Görevlisi
Resepsiyon Görevlisi Bulaşıkçı Büro Memuru Aşçı Temizlik Görevlisi Güvenlik Görevlisi Garson Gıda Mühendisi Dağıtım Elemanı Kat Görevlisi
ÖĞRETMENEVİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
• T.C. vatandaşı olması, • Kamu haklarından mahrum olmaması, • Görevi yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması, • Yapılacak güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarından olumlu sonuçlar almak, • Herhangi bir suç hükümlülüğüne girmemiş olması, • Alımların olacağı illerde ikamet ediyor olması gerek. • Ayrıca özel olaraksa alakalı alanlarda niteliği olması, • 18 yaşından büyük olması, • En az İlköğretim mezunu olması gerekmektedir.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular İŞKUR resmi sitesi aracılığıyla elektronik ortam üzerinden yapılacak. Başvuru adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx