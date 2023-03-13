İş arayanlara belediye kapıları açtı! KPSS yok, sınav yok: Başvuran işe alınacak!

ŞART MART YOK! 70 PERSONEL ALINACAK!













BELEDİYE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALACAK

Belediye yakın zamanda işçi alacağını duyurdu. Üstelik KPSS şartı da aranmayacak. 70 personelin istihdam edileceği duyurulan ilanda detayları sizler için araştırdık…bünyesine çok sayıda yeni personel alımı gerçekleştirilecek. KPSS şart olmadan 70 temizlik personeli alınacak. Eğitim zorunluluğu ya da yaş sınırı bulunmuyor. 3 Mart 2023’te belediyenin personel ilanı yapacağı duyurulmuştu. Ancak şartları bilmeyen ya da başvuru yapmak isteyenleri için aranan kriterleri araştırdık. İşte ile alım için gerekli olan kriterler:Belediyenin temizlik personeli alacağı duyurusu üzerine aranan şartlara sahip 70 kişi istihdam edilecek. Aranan kriterleri arasında KPSS şartı yok ama başvuru yapacak kişilerin temizlik alanında deneyimli kişilerden olması isteniyor. Başvuru yapmak isteyenler için ‘kariyer.ibb.istanbul’ sitesi üzerinden başvurular alınıyor. Başvurusu tamamlanan kişiler arasından ise işe alımlar gerçekleştirilecek.