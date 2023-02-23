İş arayanlara büyük fırsat! 9000 TL maaşla onlarca ilde personel alınacak: Şartlara hemen bakın







İŞKUR'DA 18 BİN İLAN AÇILDI! EN AZ MAAŞ 8.500 TL VERİLECEK! BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI NELER







Türkiye İş Kurumu, yeni personel alımı ilanını güncelleyerek, birçok yeni iş fırsatını bünyesinde barındırmaktadır. Bu ilanlar arasında en düşük maaşın 8.500 TL olarak belirlendiği 18.000 iş ilanı bulunmaktadır. Türkiye'nin her ilinde farklı sektörlerde iş fırsatları sunan bu ilanlar, iş arayanlar ile kurumlar arasında daha iyi bir iletişim kurulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye İş Kurumu'nun sunduğu bu iş fırsatları, birçok kişi için önemli bir fırsat olabilir ve işsizlik sorununun çözülmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, iş arayanların istihdam edilmeleri, Türkiye ekonomisi için de olumlu bir etki yaratacaktır.Türkiye İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden birçok yeni personel alımı ilanı yayınladı. Bu ilanlar farklı kategorilerde iş imkanları sunarken, en az ilkokul mezunu kişileri bile kapsamaktadır. Türkiye İş Bankası, iş arayanların başvurularını kolaylaştırmak için aracı bir rol üstlenmektedir. İlanların detayları açıklandı ve ilanların süresi belirtildi. Şubat ayında yapılan ilan güncellemesi ile iş arayanlar ya da iş değiştirmek isteyenler için yeni iş fırsatları sunuldu. Türkiye İş Kurumu ilanları güncelledi ve başvuru ekranlarına erişilebileceği belirtildi. Bu ilanlar kapsamında, 18.208 adet beden işçisi için ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Farklı sektörlere yönelik ilanlar içinde vasıflı ve vasıfsız seçenekler de mevcut. İlanlar başvurulara açıldı ve başvuru süreçleri başladı. Bu ilanlar, iş arayanların istihdam edilmesi ve Türkiye ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.Türkiye İş Kurumu, iş başvurusu yapmak isteyen kişilerin en az ilkokul mezunu olması gerektiğini belirtmektedir. Ancak ilanlara göre değişen şartlar da bulunmaktadır. Bazı ilanlar sadece okur yazarlık bilgisinin yeterli olduğunu ifade ederken, diğerleri daha spesifik nitelikler aramaktadır. Taban maaş olarak belirtilen ücret 8.506 TL'dir, yani asgari ücret düzeyindedir. İlanlar Şubat ayında güncellenmiş olsa da, bunlara erişmek için önce kayıt olmak gerekmektedir. Kayıt işlemleri, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi aracılığıyla yapılabilmektedir. Siteye giriş yapıldıktan sonra, meslek bölümüne gidilerek "beden işçisi" yazarak ilanlara ulaşmak mümkündür.