YAŞAM
14 Temmuz 2022 - 22:25

İş arayanlara büyük fırsat! Kadın erkek demeden iş alımları başladı!

İş arayanlar için sevindirici haber İBB'den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacağını açıkladı. İşte detaylar...

YAŞAM
14 Temmuz 2022 - 22:25
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İş arayanlara büyük fırsat! Kadın erkek demeden iş alımları başladı!


İBB 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alımı için başvuruları başlattığını duyurdu. KPSS şartı aranan alımlarda diğer şartlara da uyulması zorunlu bırakıldı. İşte alımın detayları...

Kadro dağılımı ve kontenjanlar

İş arayanlara büyük fırsat!

Aranan şartlar

  • 1. Türk vatandaşlığına sahip olmak.
  • 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Aranan özel şartlar
  • 1. Açılan kadrolara girebilmek için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını yerine getirmek ve 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olup tabloda gösterilen minimum puanı almış olmak gerekmektedir.
  • 2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
  • 3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları, (22/9/1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
  • 4. İtfaiye Eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
  • 5. İtfaiye Eri kadroları için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • 6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İstenen belgeler



Sınava girip ilan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden bulundukları konumdan başvurularını yapmak için "Başvuru Formunu" imzalamak üzere indirmeleri gerekmektedir. Gereken diğer belgeler ise şunlardır;

  • a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  • b) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi. (1 adet)
  • c) 2020 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu internet çıktısı (1 adet)
  • d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  • e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • g) Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)
  • h) Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)
Başvuruların tamamı elektronik ortam üzerinden yapılacak sadece boy ve kilo ölçümü gibi fiziki kontroller ve "Başvuru Evrakı" teslimi dışında evrak teslimi yapılmayacaktır.

Başvuru tarihleri

Başvurular 5-9 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden daha önceden belirtilen adres aracılığıyla yapılacaktır. Uygulama sınavından hemen önce adaylar tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümüne sokulacaktır. Başvuruda beyan edilen boy ve kilo şartlarını yerine getiremeyen adaylar uygulama sınavına dahil edilmeden elenecektir. Bu adaylar için gerçeğe aykırı bilgi sağlamak suçundan da yasal işlem başlatılacaktır. 

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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