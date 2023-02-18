İş arayanlara büyük iş kapısı açıldı! Hastanelere 11 bin sürekli işçi alımı yapılacak! Alımlar KPSS'siz yapılacak! İşte kadrolar ve şartlar







SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU! İŞÇİ ALIMI KOŞULLARI NELER?







PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

İş arayanlara bir müjde Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere Türkiye'deki hastanelere KPSS şartı koşulmadan 11.000 işçi alımı yapılacak. İşçi alımları ne zaman başlayacak? Kadrolar ve şartlar neler? İşte tüm ayrıntılar... Yüzbinlerce iş arayan vatandaş, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği müjdeyle sevindi. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek olan personeller, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan hastanelerde çeşitli kadrolarda işe alınacak. Koşulların sağlanması halinde iş başı yapabileceksiniz. Şu an için 11.000 işçi alımı yapacaklarını duyuran Sağlık Bakanlığı, ilerleyen tarihlerde de yeni bir işçi alımın yapılacağının sinyalini verdi.Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki hastanelerde istihdam edilmek üzere 11.000 kişinin işe alınacağını duyurdu. Ayrıca işe alım başvurularında aranan şartlar da bakanlık tarafından açıklandı. İşte o şartlar: 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.2. Adli Sicil Kaydının temiz olması ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 4. 18 yaş üzeri olmak ve ilan tarihinden itibaren 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki doğum tarihli vatandaşlar başvuru yapabilecek). 6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. 7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). 8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak. 10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.Türkiye genelindeki hastanelerde gerçekleştirilecek olan personel alımlarıyla ilgili detaylar belirlendi. Yüzbinlerce iş arayan kişi, beklenen kadroları bakanlık açıkladı. İşte o kadrolar: -Temizlik İşçisi -Güvenlik Görevlisi -Klinik Destek Elemanı, -Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, -Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, -Elektrikçi, -Bilgisayar Kurulum, Bakım ve Onarım/Arıza Giderme Elemanı, -Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, -Marangoz.Sağlık Bakanlığı duyurusunda, yukarıda belirtilen kadrolarda işe alımların gerçekleştirileceğini duyurdu.